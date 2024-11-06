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米其林四大首发将亮相上海进博会

2024年11月06日11:49 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：始于道路，但不止于道路 米其林四大首发将亮相上海进博会

　　在即将开幕的上海进博会上，米其林在进博会现场打造了“米其林奇遇号”——一个时空穿梭的飞行器， 拟助力现场观众们领略米其林在不同时空的创新，感受一场星际奇遇。本届进博会，米其林还将带来四大展品首发，展示“始于道路，但不止于道路”的可持续创新成果。其中，71%可持续材料轮胎、米其林月球探测车轮胎（Michelin Lunar Wheel）均为亚洲首秀，Michelin Air X Skylight航空轮胎、百路驰KO3全地形轮胎为中国首发。

　　可持续是米其林和进博会的一个共同主题。米其林的四届进博会之旅中，每年都有可持续材料轮胎的亮相。2020年展出Vision创新概念轮胎，100%由可持续材料制造。2021年展出46%可持续材料赛车轮胎，2023年的63%可持续材料轮胎是首件通关展品，也是明星展品。今年的“71%”则是米其林进博会“可持续故事”的延续。据悉，71%可持续材料轮胎所使用的可持续材料包括天然橡胶、废旧轮胎中回收提取的炭黑、废钢中回收的钢材以及橙皮、柠檬皮、松香和葵花籽油提取物。它适配于氢燃料原型赛车Mission H24和高性能纯电动保时捷 Cayman GT4 ePerformance。米其林表示，公司有望到2030年，所有产品线轮胎中平均可持续材料比例达到40%；到2050年，所有轮胎都将100%使用生物基、可再生及可回收的可持续材料生产。

　　助力航空业更好地减碳甚至脱碳，米其林拿出了最新解决方案——Michelin Air X Skylight航空轮胎。作为米其林最新一代的飞机轮胎，Air X Skylight实现了在轻量化与耐用性方面的重大突破。每条轮胎重量比当前同类产品轻10%-20%。米其林的目标是将这一技术应用推广到整个商用航空市场。

　　为月球探测车研发免充气轮胎，米其林还将在进博会上秀出月球探测车轮胎（Michelin Lunar Wheel）。米其林表示，太空环境意味着轮胎将暴露在极大的温差（超过100 和低于-240 ）以及太阳宇宙射线和银河宇宙射线的综合辐射之下。米其林设计的轮胎必须能够承受超过100 和低于-240 的温度。“这将是一项巨大挑战。需要其材料和结构提供足够的灵活性、驾驶性能和可接受的耐久性。迄今为止，我们还在持续研发找寻答案。”米其林相关人士表示。

　　KO3轮胎通过加入最新的轮胎技术，较上一代KO2带来更强大的性能提升。百路驰KO3在继承了标志性越野轮胎KO2优异性能的基础上，提高了在碎石路面上的耐久性，提升了湿地抓地力和雪地牵引力，将为中国广大越野爱好者带来更极致的野外驾驶体验。据了解，全新KO3轮胎一共推出60个规格，2024年9月起正式在中国发售，并提供从15英寸到22英寸的各种规格选择。“始于轮胎，但不止于轮胎。”米其林表示，将通过提供创新的产品、服务和解决方案，期待与更多个人、企业和行业携手，为中国消费者带来更美好的生活体验。

(责编：曹淼、李源)
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