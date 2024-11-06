原标题：理想汽车公布2024年第三季度财报 季度营收429亿元 创历史新高

10月31日，理想汽车公布2024年第三季度财报。得益于理想L6的火爆热销和30万元以上产品AD Max车型销量占比持续增长，理想汽车季度交付量和季度营收双双创下历史新高。理想汽车2024年第三季度交付152,831辆，同比增长45.4%，季度营收达到429亿元，同比增长23.6%。组织效率和经营能力的持续提升，进一步释放经济效益，季度净利润达到28亿元，连续八个季度盈利。

理想汽车各项财务指标健康增长，季度经营现金流为110亿元，现金储备达到1065亿元。千亿在手资金和强大的自我造血能力，保障企业得以长期投入新技术、新产品的研发。第三季度研发费用为26亿元，2024年前三季度理想汽车研发费用累计86.6亿元，同比增长22.1%。同时，理想汽车通过平台化研发、扩大AI大模型和智能机器人在研发过程中的应用，不断提升研发效率和研发质量。在高额的投入和高效的运营下，理想汽车研发投入加速转化为用户价值，三季度中在售车型实现每月一次高质量OTA升级，智能驾驶、智能空间和智能电动的产品力和服务体验全面进化。

展望第四季度，理想汽车季度交付量预计达到16万至17万辆，同比增长21.4%至29.0%；季度营收达到432亿元至459亿元，同比增长3.5%至10.0%。

蝉联20万+NEV市场中国品牌销量冠军

随着新能源汽车渗透率逐渐超过50%，新能源汽车消费头部品牌效应愈发明显。三季度，理想汽车月均交付量超过5万辆，品牌市占率进一步提升，在20万元以上新能源汽车市场，理想汽车的市占率从二季度的14.4%，三季度提升至17.3%。

理想L系列持续火爆，特别是今年4月上市的全新产品理想L6，随着产能的持续爬坡，月交付量稳态突破两万辆，凭借智能增程四驱、大空间和领先的智能体验，成为20万至30万元价格区间的销量爆款。理想L系列在细分市场持续领先，三季度理想L6、理想L7、理想L8分别包揽中大型SUV市场销量第一、第三、第四位，巩固了家庭用户选的领先市场地位。三季度，理想L7、理想L8、理想L9等30万元以上产品，AD Max车型订单量占比平均提升近10个百分点。理想汽车智能驾驶技术的突破正在为越来越多的用户创造价值，带动销量、品牌力进一步提升。

理想汽车第100万辆整车——理想L9在常州工厂下线

值得注意的是，在豪华汽车市场，理想汽车三季度销量超过宝马、奥迪，这一成绩不分车身形式和能源形式。10月，理想汽车第100万辆整车——理想L9在常州工厂下线，从2019年11月首台理想ONE下线以来，历时58个月理想汽车达成百万辆里程碑。这一成绩，对中国汽车行业乃至全球新能源汽车市场都具有深远的意义，理想汽车强化了消费者对新势力品牌的信任，为新能源汽车行业的发展提供了强有力的信心。同时，理想汽车也是首家均价超过30万元、累计销量突破百万辆的中国汽车品牌，其印证了中国汽车品牌的崛起，进一步提升中国汽车品牌在全球市场的影响力。

加大AI大模型技术底座投入 研发效率持续提升

健康正循环的经营现金流、超千亿元的现金储备，是理想汽车长期坚定投入研发的基础和保障。近一年，理想汽车累计研发投入超120亿元，同比大幅提升。在智能驾驶、智能空间、智能电动和高端底盘上，理想汽车坚持核心技术自研，通过平台化研发将技术成果应用最大化，推动豪华车技术平权。

保持高额投入的同时，在新技术研发、验证过程中，理想汽车创新地应用AI大模型、智能机器人设备，进一步提高研发人效比，缩短研发周期，同等的投入研发质量和成果数量大幅提升。自7月至10月，理想汽车面向用户推送了OTA6.0、OTA6.1、OTA6.2、OTA6.3、OTA6.4共五个版本的系统升级，实现产品力的全面跃升，让汽车常用常新，在全生命周期中不断提升用户价值。

智能驾驶技术作为理想汽车的战略级项目，自去年以来保持高额投入，目前理想汽车全栈自研的端到端+VLM双系统智能驾驶方案已经推送给全量AD Max车型用户，其标志着理想智能驾驶正式进入AI大模型时代。双系统智驾方案从传感器输入到行驶轨迹输出只经过一个模型，基于人类司机数据训练，具备强大的逻辑思考能力，真正意义上实现了One Model一体化端到端模型大规模实践应用。理想汽车探索出实现全自动驾驶的最佳技术路径，完成了NPN架构到一体化端到端的跨越式迭代，技术进步速度创造行业奇迹。落地端到端智能驾驶，表明理想汽车在智能化竞争中获得身位优势，构建起面向未来的技术护城河。

在理想汽车的车辆性能和功能的开发原则中，安全始终是第一优先级。在主被动安全技术、软硬件功能开发过程中，理想汽车的安全测试场景和验证标准大幅高于行业标准。9月5日，中国保险汽车安全指数（C-IASI）公布新一批测试成绩，理想MEGA、理想L6均获G+/G+/G+/A最高评级，由此理想全系车型均获最高安全评级认证。理想L系列获得一系列行业认证大奖：2024款理想L9成功通过重型卡车前后夹击试验工况，获得中国汽研颁发的“SUPER CRASH 超级试验”挑战成功证书；理想L6凭借创新性的车身结构设计，获得“2024中国十佳车身”大奖；理想MEGA荣获中国汽车健康指数五星+认证，位居中国汽车健康指数新规程总分第一。

充电网络加速布局 高速超充规模行业第一

10月31日，理想汽车正式达成累计上线1000座超充站的充电网络建设里程碑。自建超充站的同时，理想汽车与行业优质伙伴合作，联合推进充电站建设、平台互联互通。基于高速超充站、城市超充站和优选超充站同步建设， 5C、4C、2C充电桩的组合策略，理想汽车为用户提供了更便捷、高效的补能体验。

坚持核心技术自研、持续聚焦用户价值，是理想汽车快速成长为百万辆交付、千亿营收新势力车企的重要支撑。扩大AI大模型在技术研发、平台研发和产品功能开发，以及企业流程化建设等领域的应用，不断提升产品竞争力和企业经营质量，将夯实理想汽车在市场竞争中领先的优势地位，加速实现2030年成为全球领先的人工智能科技公司的愿景目标。

(责编：曹淼、李源)

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