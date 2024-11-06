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西门子七赴进博会 展示数字低碳化新成果

2024年11月06日13:45 | 来源：人民日报客户端上海频道
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原标题：进博看点｜西门子七赴进博会，展示数字低碳化新成果

　　连续7年参加进博会，西门子今年的参展主题是“以科技，共创每一天”，将通过数字化、低碳化和生态共创三个展区，展示数字孪生、工业人工智能等前沿技术，以及在智能制造、智能基础设施、智慧交通等领域的新成果。

　　据介绍，西门子将在第七届进博会展示其在各行业多领域的数字化技术、产品、解决方案及成功应用。比如，SINAMICS S200 伺服驱动系统贴合本土市场需求，进一步升级运动控制技术，可快速适应各类复杂工业场景，帮助客户实现高质量、高效率和低成本的平衡。去年首次在进博会亮相的工易魔方将带来与生成式人工智能技术深度结合的新成果，在展会现场以机器人调配饮料的形式展现其通过无缝对接大语言模型，封装各类分析与推荐算法，启动工作模块搭建，从而简化工业流程，提高运行效率。

　　在能源绿色低碳发展方面，西门子将首次以沙盘形式全面呈现基于智慧能碳管理平台Smart ECX打造的覆盖源、网、荷、储全能源价值链的节能减碳解决方案，在高端楼宇、零碳工厂、新型电力系统以及智能运维四大典型场景中的应用。其研发的智慧能碳管理平台Smart ECX可以帮助企业更好实现产品能耗数据看得见、碳排放足迹摸得清、能耗浪费点控得住、能耗管控体系可持续。

(责编：曹淼、李源)
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