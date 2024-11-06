近日，中国联通研究院联合金山办公等在内的13家研究机构，共同研究编写了《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书。

白皮书旨在深入解析中国生成式人工智能发展情况，聚焦生成式人工智能产业发展前瞻趋势，深度洞察中国领军企业在生成式人工智能领域最新应用与实践，为金砖伙伴在人工智能领域高质量发展提供参考。

（《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书）

金山办公作为编写组成员单位，向金砖国家分享了旗下具备大语言模型能力的智能办公助手WPS AI 2.0的最新研究成果。

WPS AI 2.0包含为个人用户提供的写作、阅读、数据、设计4个AI办公助手，以及WPS AI企业版、WPS AI政务版。例如在数据分析方面，WPS AI可在表格中完成海量数据的AI计算、分析和归类，用户以自然语言提出需求，AI可转换写出相应代码，并在表格中执行。在报告生成方面，WPS AI可根据用户的需求和预设规则，自动生成各类财务报表、数据报告等文档。用户只需输入相应的指令或设置规则，WPS AI便能自动执行复杂的公式计算、创建数据透视表，并生成格式规范、内容翔实的报告。

白皮书指出，在数字化转型的浪潮中，传统的办公模式已难以满足日益增长的工作效率和个性化需求。以生成式人工智能赋能办公，正是顺应这一趋势的关键举措。

在办公场景中，生成式人工智能已经涵盖了智能交互、文档制作、代码生成等多个细分市场，为用户提供了全方位支持。WPS AI在多个维度实现了办公效率与质量的飞跃，使用户仅需几十秒就能完成过去要花费几小时的机械性任务，降低了办公领域生成式人工智能的使用门槛。生成式人工智能的引入，不仅优化了办公流程，更为企业带来了创新思维和战略优势，推动办公领域迈向全新的智能时代。

2024年是“大金砖合作”的开局之年，中国联通研究院以打造中国金砖数字经济和人工智能研究的领先智库为目标，紧密携手产业合作伙伴，围绕着数字技术的融合创新，为金砖国家发展输出更多中国智慧。

此次联合金山办公编写的《中国生成式人工智能应用与实践展望》（英文版）已在2024年金砖国家工商理事会年度会议暨金砖国家工商论坛上发布，《中国生成式人工智能应用与实践展望》（中文版）在金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上对外发布。

(责编：董童、李源)

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