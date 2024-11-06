人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

WPS AI写入《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书

2024年11月06日13:58 | 来源：人民网
小字号

近日，中国联通研究院联合金山办公等在内的13家研究机构，共同研究编写了《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书。

白皮书旨在深入解析中国生成式人工智能发展情况，聚焦生成式人工智能产业发展前瞻趋势，深度洞察中国领军企业在生成式人工智能领域最新应用与实践，为金砖伙伴在人工智能领域高质量发展提供参考。

（《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书）

（《中国生成式人工智能应用与实践展望》白皮书）

金山办公作为编写组成员单位，向金砖国家分享了旗下具备大语言模型能力的智能办公助手WPS AI 2.0的最新研究成果。

WPS AI 2.0包含为个人用户提供的写作、阅读、数据、设计4个AI办公助手，以及WPS AI企业版、WPS AI政务版。例如在数据分析方面，WPS AI可在表格中完成海量数据的AI计算、分析和归类，用户以自然语言提出需求，AI可转换写出相应代码，并在表格中执行。在报告生成方面，WPS AI可根据用户的需求和预设规则，自动生成各类财务报表、数据报告等文档。用户只需输入相应的指令或设置规则，WPS AI便能自动执行复杂的公式计算、创建数据透视表，并生成格式规范、内容翔实的报告。

白皮书指出，在数字化转型的浪潮中，传统的办公模式已难以满足日益增长的工作效率和个性化需求。以生成式人工智能赋能办公，正是顺应这一趋势的关键举措。

在办公场景中，生成式人工智能已经涵盖了智能交互、文档制作、代码生成等多个细分市场，为用户提供了全方位支持。WPS AI在多个维度实现了办公效率与质量的飞跃，使用户仅需几十秒就能完成过去要花费几小时的机械性任务，降低了办公领域生成式人工智能的使用门槛。生成式人工智能的引入，不仅优化了办公流程，更为企业带来了创新思维和战略优势，推动办公领域迈向全新的智能时代。

2024年是“大金砖合作”的开局之年，中国联通研究院以打造中国金砖数字经济和人工智能研究的领先智库为目标，紧密携手产业合作伙伴，围绕着数字技术的融合创新，为金砖国家发展输出更多中国智慧。

此次联合金山办公编写的《中国生成式人工智能应用与实践展望》（英文版）已在2024年金砖国家工商理事会年度会议暨金砖国家工商论坛上发布，《中国生成式人工智能应用与实践展望》（中文版）在金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上对外发布。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜三个维度看外资加码“中国制造”新动向
　　
2024进博观察：“展品”变“商品” 速度更快了
　　第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）于2024年11月5日至10日在上海举行。展品变商品，展商变投资商，进博会早已不只是一场展会，而是跨国企业进入中国、深耕中国的开放平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部