人民网北京11月6日电 （记者罗知之）11月5日下午，中国银行业协会第九届会员代表大会第一次会议（换届大会）在北京召开。

国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽在会上指出，银行业健康发展事关经济社会发展大局，事关人民群众切身利益。近年来，银行业主动服务大局，加快改革转型，强化风险防控，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。要充分认识银行业在经济社会发展全局中的重要作用，进一步强化使命担当，切实增强做好银行工作的责任感使命感。

李云泽强调，银行业要紧紧锚定金融强国建设目标，坚定不移走中国特色金融发展之路，在推动经济社会高质量发展中实现自身高质量发展。要坚守定位，把握正确发展方向，做到错位发展、优势互补、各展所长，切实增强竞争力和服务能力。要牢记宗旨，聚焦重点领域和薄弱环节，健全服务实体经济的体制机制，加力落实稳增长一揽子增量政策。要严守底线，防范化解重点领域风险，筑牢抵御风险的“堤坝”。要强化引领，深入践行“五要五不”要求，大力弘扬中国特色金融文化，以坚实的文化力量助力银行业行稳致远。

李云泽要求，银行业协会要切实强化党的政治建设，坚决落实巡视整改要求，纵深推进全面从严治党。坚持民主办会，完善协会治理，优化会员服务。坚持助力监管，履行社会责任，为银行业高质量发展、更好服务经济社会发展大局作出新的更大贡献。

中国银行业协会第九届理事会会长谷澍表示，协会将在国家金融监督管理总局党委的领导下，履行好自律、维权、协调、服务职能，推动银行业坚定不移走好中国特色金融发展之路，为银行业发展营造良好环境，助力银行业更好服务中国式现代化建设，把协会建成全国性社会组织的标杆和榜样。

民政部社会组织管理局副局长符策龙表示，协会坚持围绕中心、服务大局，充分展示了“有作为、有地位、有影响”的社会组织形象。他提出，协会在新一届理事会领导下，应加强党建引领，强化自身建设，提升高质量发展的能力，打造更具适应性、竞争力、美誉度的服务品牌。

会议审议通过了《中国银行业协会第八届理事会工作报告》《中国银行业协会第八届理事会换届审计报告》《中国银行业协会章程（修订稿）》等议案。第六届监事长单位国家开发银行代表监事会表示对《中国银行业协会第八届理事会换届审计报告》无异议。

会议投票选举产生了协会第九届理事会会长、副会长和理事单位以及第七届监事会监事长、监事单位。中国农业银行党委书记、董事长谷澍全票当选为协会第九届理事会会长。交通银行当选为协会第七届监事会监事长单位。

(责编：罗知之、高雷)

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