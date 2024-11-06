原标题：瑞幸咖啡受邀进驻进博会巴西国家馆，携手巴西咖啡产业开启合作新篇章

11月5日，主题为“新时代，共享未来”的第七届中国国际进口博览会在上海举行。瑞幸咖啡作为“第七届中国国际进口博览会推荐咖啡品牌”亮相大会，将为来自全球的参会嘉宾在会议期间提供高品质咖啡，全面展现中国咖啡品牌的新风貌。在本届进博会上，瑞幸咖啡成为受邀进驻巴西国家馆的中国企业，在馆内分享瑞幸与巴西咖啡产业日益紧密的合作成果。

在11月6日出席进博会巴西国家馆开馆仪式时，瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一表示，我们希望通过与巴西各方的合作，共同推广高品质巴西咖啡、促进咖啡文化交流，推进两国咖啡产业合作再上新台阶。”

随着近年咖啡消费市场的快速增长，中国咖啡企业已成为全球咖啡贸易和产业链中的重要参与者及全球咖啡产业创新和发展的重要力量。本届进博会吸引了众多全球咖啡行业伙伴参展，成为瑞幸咖啡向世界展示自身实力，并加强与全球伙伴深度合作的重要舞台。

作为中国领先的咖啡连锁品牌，瑞幸咖啡一直坚持从全球多个优质咖啡产区甄选咖啡豆，支撑国内超过两万家的门店网络，为消费者提供高品质的咖啡产品和服务。巴西是世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一，也是瑞幸咖啡的重要合作伙伴。2022年，瑞幸咖啡确定3年内在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆的采购计划。2024年6月，瑞幸咖啡签署未来两年在巴西采购12万吨咖啡豆的合作意向书。

近年来，瑞幸咖啡致力打通并延展“一颗生豆”到“一杯咖啡”的全产业链专业能力构建，确保在全球优质咖啡资源供应保障能力上得到进一步提升。同时，瑞幸咖啡也在持续引领与全球各咖啡原产国在贸易与文化上的深度交流，为国内消费者打开通往全球咖啡文化的“新窗口”。

依托进博会这一促进国际经贸合作、实现互利共赢的平台，瑞幸咖啡将进一步强化与全球伙伴的创新与合作，让消费者享受到全球高品质咖啡，也让世界感受到中国咖啡产业的热情与活力。未来，瑞幸咖啡将一如既往地关注客户价值、社会价值与伙伴价值，推进创新与合作，让瑞幸成为人们日常生活的一部分，努力打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌。

(责编：曹淼、李源)

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