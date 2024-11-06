原标题：境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝

11月6日，银联国际宣布，境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时在中国工商银行支持下，微信支付也已开通支持该服务。即日起，外籍来华人员可享受更多元、便利、普惠的支付选择。

银联自3月起启动“锦绣行动2024”，联合产业各方共建便利、包容、普惠的支付生态，提升外籍来华人员支付便利性，此次合作是最新成果。现在，外籍来华人员下载支付宝App或微信App，绑定境外本地发行的银联卡，即可像境内用户一样享受扫码支付带来的便捷体验。

这一创新支付模式将为外籍人员来华旅游、工作和生活提供更多支付便利：一是推广期内持卡人在境内支付全程零手续费，可享宾至如归体验。二是“食、住、行、游、购、娱、医、学”等线上线下全场景覆盖，主扫、被扫、In-APP支付均开通支持。三是绑卡流程简单，输入卡号、有效期等银行卡信息，通过发卡行校验后即可快速完成银联卡的绑定。

此次合作是银联国际联合各方深入推动支付产业互联互通、加快构建可持续发展业务模式的重要体现，将有助于进一步弥合境内外支付习惯差异，提升中国支付品牌国际认可度和行业影响力，服务国家高水平对外开放。

近年来，银联国际业务本地化水平持续提升，越来越多境外居民享受银联卡和银联支付产品带来的便捷服务。在境外，83个国家和地区已广泛发行超过2.5亿张银联卡，这些卡片可在183个国家和地区跨境通用。今年，银联还推出专为外籍来华人员设计的锦绣中华卡，这一特色主题卡产品搭载了丰富的用卡权益和中国本地的特色商户优惠，受到持卡人广泛青睐。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经