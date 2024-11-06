人民网北京11月6日电 （记者申佳平）11月6日，在国务院举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺介绍，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系。企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元人民币增长到2023年的约220亿元人民币。

“冰雪装备器材是开展冰雪运动的基础，也是冰雪经济的重要组成。”郝立顺介绍，冰雪装备器材不仅仅包括大众运动用装备，像滑雪镜、滑雪服、滑雪鞋等，还包括竞技体育装备、场地装备等。竞技体育装备包括训练用的高速弹射系统、参赛用的雪车等，场地装备包括造雪机、压雪车等。

郝立顺指出，近年来，工业和信息化部聚焦大众冰雪运动和竞技装备亟需，与国家体育总局等相关部门强化政策协同、央地联动，实施《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》，加快培育发展冰雪装备器材产业，推动取得积极成效。

一是产业规模快速壮大。经过多年发展，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动，全产业链的冰雪装备器材。企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元人民币增长到2023年的约220亿元人民币。

二是产品技术品质稳步提升。大众运动装备产业化进程加速，冰刀、冰壶、雪橇、雪地摩托车等装备器材市场销售增长迅速，更加轻盈保暖、物美质优的鞋靴服袜深受广大人民群众喜爱。竞技训练及维护保障装备攻关成效显著，雪车、雪蜡车、造雪机等一批高端装备研制成功，滑雪板、短道速滑比赛服、高山滑雪鞋服等一批产品驰骋北京冬奥会赛场，为奥运健儿勇夺佳绩提供有力保障。场地设施装备供给能力持续增强，制冰机、大型压雪机加速应用，为冰雪运动爱好者提供高品质的运动场地。

三是产业发展呈现新气象。成立冰雪装备行业标准化工作组，加强冰场、雪场用装备标准研制，加快适用国际标准转化，填补国内冰雪装备器材标准空白。加大企业培育，截至目前，我国冰雪装备器材领域制造业单项冠军企业6家，“专精特新”企业21家。支持河北张家口建设冰雪装备领域国家新型工业化产业示范基地，探索冰雪装备与冰雪运动、冰雪文化、冰雪旅游融合发展模式，吉林、黑龙江、河北、福建、山东、广东等地，已经形成冰雪场地设施装备、竞赛装备、大众运动装备、竞技竞赛服装、冰雪休闲装备等产业集群。

(责编：方经纶、高雷)

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