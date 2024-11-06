人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

企业数量、收入双增长！我国已形成15大类冰雪装备器材产品体系

2024年11月06日17:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月6日电 （记者申佳平）11月6日，在国务院举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺介绍，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系。企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元人民币增长到2023年的约220亿元人民币。

冰雪装备器材是开展冰雪运动的基础，也是冰雪经济的重要组成。”郝立顺介绍，冰雪装备器材不仅仅包括大众运动用装备，像滑雪镜、滑雪服、滑雪鞋等，还包括竞技体育装备、场地装备等。竞技体育装备包括训练用的高速弹射系统、参赛用的雪车等，场地装备包括造雪机、压雪车等。

郝立顺指出，近年来，工业和信息化部聚焦大众冰雪运动和竞技装备亟需，与国家体育总局等相关部门强化政策协同、央地联动，实施《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》，加快培育发展冰雪装备器材产业，推动取得积极成效。

一是产业规模快速壮大。经过多年发展，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动，全产业链的冰雪装备器材。企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元人民币增长到2023年的约220亿元人民币。

二是产品技术品质稳步提升。大众运动装备产业化进程加速，冰刀、冰壶、雪橇、雪地摩托车等装备器材市场销售增长迅速，更加轻盈保暖、物美质优的鞋靴服袜深受广大人民群众喜爱。竞技训练及维护保障装备攻关成效显著，雪车、雪蜡车、造雪机等一批高端装备研制成功，滑雪板、短道速滑比赛服、高山滑雪鞋服等一批产品驰骋北京冬奥会赛场，为奥运健儿勇夺佳绩提供有力保障。场地设施装备供给能力持续增强，制冰机、大型压雪机加速应用，为冰雪运动爱好者提供高品质的运动场地。

三是产业发展呈现新气象。成立冰雪装备行业标准化工作组，加强冰场、雪场用装备标准研制，加快适用国际标准转化，填补国内冰雪装备器材标准空白。加大企业培育，截至目前，我国冰雪装备器材领域制造业单项冠军企业6家，“专精特新”企业21家。支持河北张家口建设冰雪装备领域国家新型工业化产业示范基地，探索冰雪装备与冰雪运动、冰雪文化、冰雪旅游融合发展模式，吉林、黑龙江、河北、福建、山东、广东等地，已经形成冰雪场地设施装备、竞赛装备、大众运动装备、竞技竞赛服装、冰雪休闲装备等产业集群。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦本地需求 业界助力企业降本增效
　　人民网北京11月6日电 （记者乔雪峰）“中国作为惠普全球最大、最具活力，也是最重要的市场之一，一直是惠普灵感的来源和创新的前沿。我们始终坚持‘在中国，为中国’战略，不断针对本地需求落实产品和服务创新，为客户量身定制生产力工具，以更加细分的产品布局，智能的生态系统，满足本地客户的多元化打印需求。…
《世界开放报告2024》在虹桥国际经济论坛发布
　　人民网上海11月6日电 （记者王绍绍）11月5日，作为第七届虹桥国际经济论坛分论坛之一的《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会举办。研讨会上，继续发布了虹桥国际经济论坛的旗舰报告——《世界开放报告2024》和世界开放指数，为推进普惠包容的经济全球化建言献策，为推动构建开放型世界经济贡献中国智慧。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部