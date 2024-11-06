人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）作为发展新质生产力的典范，新能源汽车的发展备受关注。从动力来源上看，新能源汽车的发展绝非仅依靠充电的电动汽车一种车型，朝着更加清洁、低碳方向发展的燃料电池汽车近年来也在加速前进。

近日，记者从燃料电池乘用车关键技术路径国际研讨会上获悉，自2021年国家正式批复京津冀、上海、广东、郑州、河北五大城市群，开展燃料电池汽车示范应用以来，示范城市群推广燃料电池汽车的数量已经达到1.5万辆，建设加氢站150座，加注氢气超过2万吨，实现二氧化碳减排17万吨，示范成效显著。截至2024年8月，我国燃料电池汽车累计销量约25903辆，位居全球第二。

示范应用开展以来，我国已经初步构建起涵盖上游氢能供应、中游零部件及整车研发制造和下游车辆应用的完整产业链。

中国汽车战略与政策研究中心（以下简称“中汽政研”）表示，我国车用氢能供应体系基本建立，工业副产氢得到有效利用，可再生能源制氢日趋成熟，建成加氢站500余座，积极探索制氢加氢一体站、高速公路加氢站等创新模式。车辆和零部件性能实现翻倍提升，示范车辆的纯氢续驶里程达到600公里以上，系统额定功率最高实现180千瓦。燃料电池汽车应用场景由定向转向多元化，不仅深入城市物流、重载运输等领域，还广泛涉足冷链运输、公交、通勤客运及网约车等细分市场。

中汽政研表示，我国重点推动燃料电池商用车发展，商用车在燃料电池汽车总销量中的占比达到90%以上，乘用车不足1000辆，示范推广车辆中，货车占比约为80%，是燃料电池汽车市场的重要支柱。与会代表普遍认为，长期来看，商用车的推广规模和速度有限，仍需推动燃料电池乘用车市场发展，尤其是重点发掘在低温等特殊环境以及网约车、公务用车等优势场景的应用，与电动汽车形成“氢电互补”的行业格局，引领市场迈入百万级新高度。

与会代表指出，发展燃料电池乘用车正当其时，但是车辆成本高昂和加氢便利性不足成为现阶段阻碍乘用车推广的双重挑战。从国内外乘用车推广经验来看，当前70兆帕加氢设施不足、车站端口不匹配、终端氢价高昂、跨区域氢价不统一、管理机制尚不完善等现实问题普遍存在，加氢便利性有待提升。此外，乘用车价格过高，相较于已经成熟的电动汽车产品来说不具备市场竞争力。在行业培育和导入期，仍需政策层面加强顶层设计，通过持续给予购车支持、畅通加氢网络、完善车辆路权、健全安全管理机制等多重措施，切实解决关键瓶颈问题，全面优化产业发展环境，为行业的攻坚克难提供有力支撑。

(责编：罗知之、高雷)

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