人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月3日，《2024中国进口发展报告》（以下简称《报告》）发布会暨第七届中国进口发展专家研讨会在北京师范大学举行。《报告》由北京师范大学经济与工商管理学院、中国国际贸易学会联合发布。自从2018年以来，《报告》已经连续发布7年。

作为《报告》主编，北京师范大学经济与工商管理学院副院长、国家进口研究中心主任魏浩介绍，《报告》（中文版、英文版）包括理论篇、动态篇、历史篇、区域国别篇、产品篇、指数篇6部分，用大量微观数据，针对中国进口情况进行了系统性的统计分析。

《报告》指出，新质生产力的发展离不开高水平的对外开放，作为高水平对外开放重要内容的积极扩大进口，是推动新质生产力发展的重要力量。《报告》针对积极扩大进口对新质生产力发展的影响进行了理论分析，不仅分析了积极扩大进口对劳动者、劳动资料和劳动对象等生产力三大基本要素的影响，而且针对积极扩大进口对新质生产力发展的演进目标、应用场景、国际环境进行了分析，揭示了积极扩大进口赋能新质生产力发展的路径机制及其效果。

《报告》指出，新中国成立75年来，中国进口贸易不断发展，取得了举世瞩目的成就。一是中国进口规模显著扩大，从1950年的5.8亿美元增长至2023年的25568亿美元。二是中国在世界进口贸易中的地位不断提升，中国在世界进口贸易中的排名从1950年的27位上升到2023年的第2位，并且已经连续15年稳居世界第二大进口贸易国的地位；三是中国进口产品结构不断优化，进口产品逐渐从劳动密集型向资本密集型、技术密集型转变，高技术产品进口规模增加。四是进口来源地日益多元化，中国从前十大进口来源地的进口占中国总进口的比重大幅下降。

中间品是中国的主要进口产品。《报告》指出，2001至2023年期间，中国中间品进口规模从1781.53亿美元上升到20314.11亿美元，增加10.4倍。中国中间品进口在世界中间品进口中的地位不断提升，2023年，中国中间品进口占世界中间品进口的份额提升至17.78%。中间品进口在中国进口贸易中居于主导地位，中间品进口在中国进口总额中所占份额处于70%以上。

作为国内产品多样性的重要补充来源，消费品进口有利于满足人民对消费升级、高品质生活的追求。《报告》显示，2001年到2023年，中国消费品进口规模整体呈现上升趋势，从93.77亿美元增长到1855.96亿美元，增加18.79倍。同时，中国消费品进口在世界消费品进口中的地位逐步提升，2023年中国消费品进口占世界消费品进口的份额上升至5.97%；消费品进口在中国进口贸易中的份额总体呈现为增长态势，2023年消费品进口在中国进口总额中所占份额为7.26%。

(责编：罗知之、高雷)

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