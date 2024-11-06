人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《2024中国进口发展报告》在京发布

2024年11月06日17:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月3日，《2024中国进口发展报告》（以下简称《报告》）发布会暨第七届中国进口发展专家研讨会在北京师范大学举行。《报告》由北京师范大学经济与工商管理学院、中国国际贸易学会联合发布。自从2018年以来，《报告》已经连续发布7年。

作为《报告》主编，北京师范大学经济与工商管理学院副院长、国家进口研究中心主任魏浩介绍，《报告》（中文版、英文版）包括理论篇、动态篇、历史篇、区域国别篇、产品篇、指数篇6部分，用大量微观数据，针对中国进口情况进行了系统性的统计分析。

《报告》指出，新质生产力的发展离不开高水平的对外开放，作为高水平对外开放重要内容的积极扩大进口，是推动新质生产力发展的重要力量。《报告》针对积极扩大进口对新质生产力发展的影响进行了理论分析，不仅分析了积极扩大进口对劳动者、劳动资料和劳动对象等生产力三大基本要素的影响，而且针对积极扩大进口对新质生产力发展的演进目标、应用场景、国际环境进行了分析，揭示了积极扩大进口赋能新质生产力发展的路径机制及其效果。

《报告》指出，新中国成立75年来，中国进口贸易不断发展，取得了举世瞩目的成就。一是中国进口规模显著扩大，从1950年的5.8亿美元增长至2023年的25568亿美元。二是中国在世界进口贸易中的地位不断提升，中国在世界进口贸易中的排名从1950年的27位上升到2023年的第2位，并且已经连续15年稳居世界第二大进口贸易国的地位；三是中国进口产品结构不断优化，进口产品逐渐从劳动密集型向资本密集型、技术密集型转变，高技术产品进口规模增加。四是进口来源地日益多元化，中国从前十大进口来源地的进口占中国总进口的比重大幅下降。

中间品是中国的主要进口产品。《报告》指出，2001至2023年期间，中国中间品进口规模从1781.53亿美元上升到20314.11亿美元，增加10.4倍。中国中间品进口在世界中间品进口中的地位不断提升，2023年，中国中间品进口占世界中间品进口的份额提升至17.78%。中间品进口在中国进口贸易中居于主导地位，中间品进口在中国进口总额中所占份额处于70%以上。

作为国内产品多样性的重要补充来源，消费品进口有利于满足人民对消费升级、高品质生活的追求。《报告》显示，2001年到2023年，中国消费品进口规模整体呈现上升趋势，从93.77亿美元增长到1855.96亿美元，增加18.79倍。同时，中国消费品进口在世界消费品进口中的地位逐步提升，2023年中国消费品进口占世界消费品进口的份额上升至5.97%；消费品进口在中国进口贸易中的份额总体呈现为增长态势，2023年消费品进口在中国进口总额中所占份额为7.26%。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国燃料电池汽车示范规模达1.5万辆
　　人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）作为发展新质生产力的典范，新能源汽车的发展备受关注。从动力来源上看，新能源汽车的发展绝非仅依靠充电的电动汽车一种车型，朝着更加清洁、低碳方向发展的燃料电池汽车近年来也在加速前进。…
《2024中国进口发展报告》在京发布
　　人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月3日，《2024中国进口发展报告》（以下简称《报告》）发布会暨第七届中国进口发展专家研讨会在北京师范大学举行。《报告》由北京师范大学经济与工商管理学院、中国国际贸易学会联合发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部