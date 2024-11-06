人民网北京11月6日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，云南省曲靖市马龙区水土保持项目碳汇交易今日在第五届中国水土保持学术大会上成功签约。此次交易转让水土保持碳汇量11.56万吨，金额381.48万元，平均每吨33元。

这是云南省首单水土保持碳汇交易，也是西南地区金额最大的水土保持项目碳普惠交易。此次交易买方多元，共有5个单位和个人作为受让方，数量创类似交易新高。全国首次有个人自愿购买水土保持碳汇，实现了公众参与碳汇交易的新突破。

据了解，本次交易的水土保持项目位于曲靖市马龙区高枧槽小流域，流域面积31.17平方千米。马龙区牵头组建水土保持碳汇项目团队，委托第三方独立开展监测、核证工作。经专家评审，云南省水土保持生态环境监测总站出具了核证报告，最终核算出水保措施碳汇增量3.15万吨（11.56万吨二氧化碳当量）。马龙区还制定了《马龙区水土保持碳汇交易资金监督管理使用办法（试行）》，明确水土保持碳汇交易资金专项用于项目区后续水土流失预防和治理、水土保持功能巩固提升等方面。

云南省水利厅相关负责人表示，云南省将持续推进水土流失治理项目碳汇交易体系研究和典型项目价值转化，为推动将水土保持项目碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制作出水利贡献，积极为我国“碳达峰，碳中和”战略目标的实现贡献云南智慧。

(责编：罗知之、高雷)

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