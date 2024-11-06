人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

云南首单水土保持项目碳汇交易成功签约

2024年11月06日17:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月6日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，云南省曲靖市马龙区水土保持项目碳汇交易今日在第五届中国水土保持学术大会上成功签约。此次交易转让水土保持碳汇量11.56万吨，金额381.48万元，平均每吨33元。

这是云南省首单水土保持碳汇交易，也是西南地区金额最大的水土保持项目碳普惠交易。此次交易买方多元，共有5个单位和个人作为受让方，数量创类似交易新高。全国首次有个人自愿购买水土保持碳汇，实现了公众参与碳汇交易的新突破。

据了解，本次交易的水土保持项目位于曲靖市马龙区高枧槽小流域，流域面积31.17平方千米。马龙区牵头组建水土保持碳汇项目团队，委托第三方独立开展监测、核证工作。经专家评审，云南省水土保持生态环境监测总站出具了核证报告，最终核算出水保措施碳汇增量3.15万吨（11.56万吨二氧化碳当量）。马龙区还制定了《马龙区水土保持碳汇交易资金监督管理使用办法（试行）》，明确水土保持碳汇交易资金专项用于项目区后续水土流失预防和治理、水土保持功能巩固提升等方面。

云南省水利厅相关负责人表示，云南省将持续推进水土流失治理项目碳汇交易体系研究和典型项目价值转化，为推动将水土保持项目碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制作出水利贡献，积极为我国“碳达峰，碳中和”战略目标的实现贡献云南智慧。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国燃料电池汽车示范规模达1.5万辆
　　人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）作为发展新质生产力的典范，新能源汽车的发展备受关注。从动力来源上看，新能源汽车的发展绝非仅依靠充电的电动汽车一种车型，朝着更加清洁、低碳方向发展的燃料电池汽车近年来也在加速前进。…
《2024中国进口发展报告》在京发布
　　人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月3日，《2024中国进口发展报告》（以下简称《报告》）发布会暨第七届中国进口发展专家研讨会在北京师范大学举行。《报告》由北京师范大学经济与工商管理学院、中国国际贸易学会联合发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部