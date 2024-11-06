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工信部：推动5G、人工智能等新技术与冰雪装备融合

2024年11月06日17:47 | 来源：人民网
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人民网北京11月6日电 （记者申佳平）“以5G、人工智能、虚拟现实等为代表的新技术正成为推动冰雪装备器材高质量发展的强劲引擎。”在国务院今日举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺表示，下一步将推动新技术与冰雪装备融合，助力冰雪运动蓬勃发展。

郝立顺表示，VR模拟滑雪机利用虚拟现实技术模拟真实滑雪场景，大家足不出户就可以感受多彩、炫酷的滑雪体验。智能滑雪鞋垫可以收集滑雪过程的双脚压力、运动加速度和滑行路径等数据，成为滑雪爱好者的“私人教练”；发热雪地运动鞋内含柔性电池和弹性加热片，可以在零下25度的雪地中持续供热2.5-5小时；钛合金冰刀、全碳纤维滑雪板等新材料应用推动产品轻量化、高强化，降低运动者体力消耗；六自由度模拟训练系统、运动姿态采集系统等高科技产品已用于运动员的日常训练。

下一步，工业和信息化部将加大冰雪装备器材供给对冰雪消费带动作用，推动新技术与冰雪装备融合，助力冰雪运动蓬勃发展，进一步激发冰雪经济活力。

一是强化政策供给。研究出台推动包括冰雪装备在内的体育器械高质量发展有关举措，进一步优化发展环境，激发市场活力。

二是强化技术攻关。持续推动冰雪装备企业专精特新发展，鼓励企业紧扣人民群众冰雪运动需求和竞技比赛亟需，联合高等学校、科研院所、用户单位加强关键技术攻关和创新产品研发，提升冰雪装备供给能力。

三是丰富消费场景。持续推进冰雪装备器材“增品种、提品质、创品牌”，加快推动5G、人工智能、虚拟现实等技术与冰雪装备器材融合创新，打造智能装备、智慧场馆；鼓励企业挖掘我国优秀传统文化资源，开发具有中国元素的冰雪装备器材，更好满足人民群众多层次、多样化、个性化的冰雪消费需求，让更多人参与冰雪运动，爱上冰雪运动。

(责编：方经纶、高雷)
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