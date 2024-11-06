人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

优化金融产品 促进服务消费高质量发展

2024年11月06日18:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月6日电 （记者黄盛）金融产品及服务，在提升消费品质、丰富消费场景、优化消费环境、激发消费内生动能中扮演着重要角色。

今年8月，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，要引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给，促进服务消费高质量发展。

如何加速政策落地？如何让更多优质的金融资源，流向人民群众个性化、多样化、品质化的服务消费需求中？华夏银行行长瞿纲在5日举行的“龙e贷”新品发布会上表示，培育壮大新型消费、稳定扩大传统消费，需要积极践行落实金融“五篇大文章”，强化科技赋能，优化金融产品，充分挖掘、积极布局数字金融促消费的服务场景，激发消费潜力。

瞿纲提到，华夏银行正持续扩大优质金融产品和服务供给，大力支持稳投资、促消费。如积极推进数字化转型，升级零售服务，构建零售客户数字化经营体系，完善专业、快捷、高效的数字普惠体系，构建“全局性部署、内涵式扩展、集约化管理、数字化驱动”的新普惠服务格局，推出的“龙e贷”个人消费贷款产品，以智能化风控体系、数字化服务流程，实现了线上化全自主、纯信用无抵押、高效率快放贷，并通过灵活多样的贷款额度、期限和还款方式等满足不同客户的消费需求。

业内人士表示，当下我国金融监管机构正在加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件，继续用好用足结构性货币政策工具，激励引导金融机构优化信贷结构，更大力度推进金融对实体经济支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。同时，金融机构也要加大对服务消费场景的研究创新，加大金融科技投入，利用新一代智能技术提升客户的金融消费体验，使金融促消费政策能落地生根和开花结果。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
特色村奥IP激活区域协同 提振文旅消费
　　人民网北京11月6日电 （记者许维娜）体验一场充满活力的“村奥会”，在鸣沙山下聆听星空演唱会，追随热门游戏的足迹打卡取景地，看多民族文化碰撞的火花，欣赏精彩纷呈的传统民俗展演……今年以来，一批特色文旅产品“出圈”，为聚集人气和活跃消费带来了诸多积极成效。 “从国庆假期蓬勃兴旺的文旅市场中，能够深切体会到中国经济的基本面以及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件依然稳固未变。…
市场监管总局：新批准建立一批生命健康领域国家标准物质
　　人民网北京11月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，市场监管总局新批准建立了一批生命健康领域国家标准物质，涉及药物研发、疾病诊断、食品安全等方面，其中国家一级标准物质39项、国家二级标准物质539项。 在药物研发方面，新批准建立D-异亮氨酸、D-天冬氨酸等手性氨基酸纯度标准物质和纳米银粒度标准物质。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部