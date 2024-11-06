人民网北京11月6日电 （记者黄盛）金融产品及服务，在提升消费品质、丰富消费场景、优化消费环境、激发消费内生动能中扮演着重要角色。

今年8月，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，要引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给，促进服务消费高质量发展。

如何加速政策落地？如何让更多优质的金融资源，流向人民群众个性化、多样化、品质化的服务消费需求中？华夏银行行长瞿纲在5日举行的“龙e贷”新品发布会上表示，培育壮大新型消费、稳定扩大传统消费，需要积极践行落实金融“五篇大文章”，强化科技赋能，优化金融产品，充分挖掘、积极布局数字金融促消费的服务场景，激发消费潜力。

瞿纲提到，华夏银行正持续扩大优质金融产品和服务供给，大力支持稳投资、促消费。如积极推进数字化转型，升级零售服务，构建零售客户数字化经营体系，完善专业、快捷、高效的数字普惠体系，构建“全局性部署、内涵式扩展、集约化管理、数字化驱动”的新普惠服务格局，推出的“龙e贷”个人消费贷款产品，以智能化风控体系、数字化服务流程，实现了线上化全自主、纯信用无抵押、高效率快放贷，并通过灵活多样的贷款额度、期限和还款方式等满足不同客户的消费需求。

业内人士表示，当下我国金融监管机构正在加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件，继续用好用足结构性货币政策工具，激励引导金融机构优化信贷结构，更大力度推进金融对实体经济支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。同时，金融机构也要加大对服务消费场景的研究创新，加大金融科技投入，利用新一代智能技术提升客户的金融消费体验，使金融促消费政策能落地生根和开花结果。

(责编：罗知之、高雷)

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