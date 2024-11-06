人民网北京11月6日电 （记者乔雪峰）“中国作为惠普全球最大、最具活力，也是最重要的市场之一，一直是惠普灵感的来源和创新的前沿。我们始终坚持‘在中国，为中国’战略，不断针对本地需求落实产品和服务创新，为客户量身定制生产力工具，以更加细分的产品布局，智能的生态系统，满足本地客户的多元化打印需求。”惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松在11月5日举办的 2024惠普秋季打印机新品发布会暨合作伙伴大会上表示。

据了解，对个人与企业客户而言，性能稳定、质量可靠的打印设备能够最大程度保证业务连续性。随着远程办公、多设备协作以及智能化管理需求的不断增加，操作简单、便捷易用成为提升工作效率的关键。

发布会现场。主办方供图

在本次发布会上，惠普升级A4激光打印家族，加强入门级产品，推出为中国用户量身打造的战系列激光打印机和新升级的锐系列激光打印机，助力用户应对挑战，降低成本，提升效能。

对此，惠普公司全球副总裁、打印机与耗材产品事业部大中华区总经理金卫东表示：“面对市场竞争的加剧以及数智化转型的深化，本土客户对文印管理行业提出了更高的要求，降本增效已成为企业战略的核心议题。”

同时，日益激烈的市场竞争已成为企业发展的挑战，经营压力不断加大。据统计，近71%的企业对降本增效需求升级。专家认为，企业不仅要密切关注业务流程的成本，更要兼顾经营效率、数据安全等一系列关键问题。

在此背景下，为了更深入地从用户、技术、市场等多个维度剖析企业在数智化时代所面临的文印管理痛点与需求，惠普联合市场研究及咨询机构IDC共同推出《惠普智慧文印解决方案白皮书》。报告指出，文印管理作为连接物理文档与数字工作流的桥梁，在推动企业数字化转型中发挥着至关重要的作用。

白皮书还指出，随着企业对文印设备需求的日益多样化，设计数智化、易用高品质、安全可靠、绿色可持续的文印管理设备已成为市场迫切需求。这些设备将帮助企业有效降低运营成本，提升办公效率，改善工作体验，从而更加专注于核心业务的发展。

针对中小企业的特点，IDC在白皮书中建议，应结合行业属性，综合考量成本因素，选择性价比高、灵活性强的文印解决方案。而对于大型企业而言，则需全面分析设备部署的复杂性，包括地点分散、数量庞大、系统兼容性、远程管理和数据安全等需求，从而选择具备综合服务的文印管理整体解决方案。

(责编：罗知之、高雷)

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