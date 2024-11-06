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凝聚开放智慧为建设开放型世界经济贡献力量

《世界开放报告2024》在虹桥国际经济论坛发布

2024年11月06日18:33 | 来源：人民网
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人民网上海11月6日电 （记者王绍绍）11月5日，作为第七届虹桥国际经济论坛分论坛之一的《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会举办。研讨会上，继续发布了虹桥国际经济论坛的旗舰报告——《世界开放报告2024》和世界开放指数，为推进普惠包容的经济全球化建言献策，为推动构建开放型世界经济贡献中国智慧。

商务部部长王文涛，联合国工业发展组织总干事代表兼战略规划、方案和政策总司执行干事塞西莉亚·乌加斯·埃斯特拉达，全国政协外事委员会副主任、商务部原副部长王炳南，中国社科院大学教授、国务院原副秘书长江小涓等国内外嘉宾分别致辞，对《世界开放报告2024》及世界开放指数给予肯定，并分享了各自在世界开放理论、政策和实践方面的体会与观点。

在《世界开放报告2024》发布环节，两家研究机构的负责人，中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学国际政治经济学院院长张宇燕，虹桥国际经济论坛研究中心负责人曲维玺，分别介绍了该报告的主要内容、核心观点和特色亮点。

首先，指数测度更加科学。世界开放指数是该报告的核心创新成果、最大特色和亮点。该指数通过测度129个国家和地区的跨境经济开放、社会开放和文化开放，包括开放政策和开放绩效，共计29项具体量化指标，对这些经济体2008年至2023年的开放度进行排名。《世界开放报告2024》公布了2023年世界开放指数。同时，参照国际通行惯例，根据有关国际机构发布的最新数据，对2022年预估值进行修正，确保测度更加科学精准。

其次，参与形式更加多样。充分借鉴国际机构关于开放的最新研究成果，确定今年《世界开放报告2024》的主题方向和章节安排。组织开展全球问卷调查，围绕“开放形势怎么看、开放瓶颈怎么破、扩大开放怎么干”集思广益。

第三，开放热点更加鲜明。《世界开放报告2024》以“建设开放型世界经济”为使命，深入探讨全球开放领域热点问题，诸如国家开放能力、全球开放政策、“全球南方”崛起、多边贸易体制、全球价值链重构、全球服务业开放等。

第四，中国贡献更加突出。《世界开放报告2024》聚焦新质生产力、共建“一带一路”等，分析其对全球开放合作的重要作用。深入解读中国以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展的成功经验，为完善全球经济治理体系、建设开放型世界经济建言献策。

《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会由中国社会科学院世界经济与政治研究所、虹桥国际经济论坛研究中心主办，由中国服务外包研究中心承办。

(责编：罗知之、高雷)
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