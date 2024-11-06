人民网北京11月6日电 （记者许维娜）体验一场充满活力的“村奥会”，在鸣沙山下聆听星空演唱会，追随热门游戏的足迹打卡取景地，看多民族文化碰撞的火花，欣赏精彩纷呈的传统民俗展演……今年以来，一批特色文旅产品“出圈”，为聚集人气和活跃消费带来了诸多积极成效。

“从国庆假期蓬勃兴旺的文旅市场中，能够深切体会到中国经济的基本面以及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件依然稳固未变。”受访专家表示，从“出圈”到“长红”，其成功的关键秘诀在于创新。

当下，越来越多的地区积极加强本地文旅品牌建设，催生出一系列充满活力的新业态新模式。各地经营主体也在积极探索文旅融合以推动地方经济发展的创新路径。

那么，如何创新理念，从单一元素的融合迈向全方位融合，实现“1+1>2”的协同效应？如何利用旅游来彰显文化、丰富业态，推动旅游产业飞跃发展？

记者从贵州省文化和旅游厅获悉，近年来，贵州省坚持以文塑旅、以旅彰文、以体促旅，深入挖掘和用好文体旅资源，培育文体旅融合发展新型业态，打造了一批以文化为内核、体育为引领、旅游为载体的新场景、新业态、新品牌，为旅游业发展注入新的活力。

在文体旅融合发展的大背景下，以加多宝为例，其推出的文旅+IP——“村奥”，是文旅融合实践的一个生动案例。

三个多月来，“村奥会”在全国范围内持续火热进行，多地文旅积极响应。贵州、四川、湖北、浙江、福建、重庆、云南、江西等地依次展开活动，营造出全民参与、热情高涨的文旅氛围，进一步促进了当地民俗文化的展示和文旅经济的发展。

“村奥会”首站在贵州榕江县举办。受访方供图

加多宝相关负责人表示，“村奥会”在文化旅游发展领域所展现出的创新理念，以及对地方特色文化的挖掘，为推动地方文旅事业的发展注入了新的活力，展现了积极向上的精神风貌。

例如，一些曾经鲜为人知的小城镇和乡村如今已蜕变，逐渐进入公众视野——宁波半岛的象山县鱼灯舞、湖北仙桃的精彩武术串烧表演、九宫山国家级风景名胜区、山东菏泽成武县的“伯乐故里”等，纷纷映入大众眼帘，使得文亭山、文亭湖、秦汉大堤等景区广为人知。

洞察当代年轻人的审美自信和文化自信，这一行为不仅体现了企业自身的发展战略，也反映出中国品牌在全球化背景下的文化自信和创新精神。

上述负责人介绍，加多宝推出的六款“村奥系列主题罐”以传统体育为主题，“当耀、当强、当进、当勇、当毅、当合”在一定程度上体现了民族精神，展现出中华民族的智慧、气度、神韵与凝聚力等方面的特点。《村奥之歌》以音乐艺术的形式也带动了大众的参与热情。

当前，“村奥会”仍然受到不少文旅爱好者的关注，也引发了人们对于“文旅+”模式赋能的思考。

业界人士分析称，这一文旅IP打造模式将地方民俗、美食与文化相融合，发掘和弘扬地方人文精神和特色民俗，为社会发展注入了正能量。同时也为文旅创新和区域消费提振带来了新启发，此举的创新之路将带来更深远的社会影响。

(责编：罗知之、高雷)

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