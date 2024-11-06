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我国民营经济主体数量超1.8亿户 10余年间增长超4倍

2024年11月06日19:43 | 来源：人民网
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人民网北京11月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，截至2024年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%。

民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量，是推进中国式现代化的生力军。服务业是国民经济的重要组成部分，其发展水平是衡量社会经济发展程度的重要标志。近年来，民营经济服务业实现了规模和数量的快速发展，成为点燃民营经济高质量发展“新引擎”。

我国民营经济主体数量持续稳步提升

市场监管总局发布数据显示，截至2024年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，同比增长3.93%，10余年间增长超4倍。其中，民营企业5554.23万户（同比增长6.02%）、个体工商户12532.25万户(同比增长3.03%)。

市场监管总局相关负责人表示，经营主体登记注册更加便利，民营经济经营主体占比进一步提高，市场活力得到充分释放。

服务业逐渐成为经济增长的重要引擎

从行业分布看，以住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，批发和零售业以及交通运输、仓储和邮政业为代表的服务业集中了大量的民营经济主体，占本行业经营主体的比重分别为99.20%、99.09%、97.97%和97.38%。金融业，农、林、牧、渔业，电力、热力、燃气及水生产和供应业民营经济主体占比较低，分别为74.80%、80.41%、89.24%。

批发和零售业作为连接生产和消费的桥梁，其民营经济主体占比高也反映了我国商品市场的活跃。我国在新基建、智能交通、供应链管理等方面的政策导向，为物流行业创造了良好的政策环境，取得了显著成效。

(责编：罗知之、高雷)
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