人民网北京11月6日电 （记者孙博洋）11月3日至4日，“第十一届全国食品安全监管信息工作交流大会暨全国食品产业高质量发展（甘肃）大会”在甘肃省兰州市召开。

会上，甘肃省政协副主席贠建民表示，甘肃在食品安全工作和食品产业发展上抓新机、闯新路、开新局，食品安全“党政同责”全面落实，“两个责任”落地见效，监管基础不断夯实，食品产业健康发展，食品安全工作和食品产业发展取得了长足进步，全省食品安全形势稳中向好。

甘肃省食品药品安全委员会办公室主任、甘肃省市场监督管理局党组书记、局长王晓阳表示，“食”字下面是“良”字，食品行业必须有良心，食品生产必须是良好的。要完善食品质量控制体系，实施标准化、规模化、品牌化建设，积极践行大农业观、大食物观，推动产业转型升级，着力培育壮大食品产业集群，开发高品质、多元化食品，丰富“甘肃美食”，打造“甘味精品”，共筑“食安甘肃”。

中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长朱长学表示，当前食品产业新产品、新业态、新商业模式层出不穷，食品安全监管也面临重大挑战。做好食品安全监管工作必须把握好有效市场、有为政府、有序社会的辩证关系，在“产”“管”“治”上下功夫，统筹推进产业发展、政府监管、社会共治，实现高质量发展、高效能监管和高水平治理的有机统一。

农业农村部农产品质量安全监管司司长肖放表示，近年来农业农村部持续优化风险监测和信息发布制度，建立乡镇网格化管理机制，监管服务和信息采集覆盖涉农乡镇，推行食用农产品质量安全承诺达标合格证、重点农产品追溯管理、风险分级管理等新制度，借助大数据技术在全国建立起覆盖6.2万个绿色、有机、名特优新和地理标志农产品生产基地的一张图，为农产品质量安全水平稳中有升、绿色优质农产品有效供应提供了有力支撑。

国家市场监督管理总局食品安全协调司副司长母兰表示，市场监管部门将全面加力落实“四个最严”要求，着力完善食品安全责任体系。一是健全制度机制，压紧压实“两个责任”；二是创新监管方式，持续提升监管效能；三是凝聚多方合力，营造社会共治良好氛围。

国家市场监督管理总局原副局长马正其在发言中提出建议，一是围绕落实重大政治任务，充分认识食品安全的重大意义；二是围绕提升发展信心，鼓励食品行业高质量的发展；三是围绕广大的居民消费，提升食品安全水平；四是围绕形成良好的社会氛围和加大各方面的协作力度。

原国家质检总局副局长蒲长城表示，食品安全监管信息工作在食品安全战略实施当中具有不可或缺的重要性，食品安全工作由于其自身的特点需要从更宏观的角度去看待和提升。

中国工程院院士庞国芳表示，目前，食品安全监管工作的时代要求是从“管”到“促”的转变，保障食品安全的同时更要求我们推动食品产业高质量发展。高质量发展有两个关键环节，一是质量、二是标准。

中国科学院院士韩布兴表示，要努力解决经济发展和环境保护的矛盾，发展绿色生态农业，从源头上确保食品安全，实现可持续发展。

据悉，会上还形成了“食品安全共治甘肃宣言”，倡议：实施食品安全战略，健全完善食品安全工作新机制；树立践行大食物观，着力构建多元科学供给新体系；严格落实两个责任，织密筑牢群众饮食安全新防线；尚德守法诚信经营，助力推动产业提档升级新发展；统筹凝聚各方力量，广泛营造社会共治共享新格局；踔厉奋发勇毅前行，创新引领谱写健康中国新篇章。

(责编：罗知之、高雷)

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