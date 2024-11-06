为推动外贸新业态高质量发展，培育经济新动能，11月6日，中国银行在中国国际进口博览会期间发布支持外贸新业态发展工作方案，推出二十三条措施。

工作方案以服务高水平对外开放、加快培育外贸新动能为出发点，坚持以合规为基础、以创新为引擎，积极发挥中国银行全球化优势、综合化特色，充分运用外汇、跨境等领域专业能力，以高质量智能化、数字化服务和高水平风险管控为依托，提出“构建全客群覆盖、全产品服务、全链条支持、全球化响应的一体化综合服务体系，打造金融服务外贸新业态市场领跑银行”的工作目标，并制订八个方面共23条具体措施。

“中国银行始终高度重视金融支持外贸新业态发展，结合客群需求特点，持续完善全业态服务策略。”中国银行相关负责人介绍，在跨境电商领域，2023年该行结算业务规模近6000亿元，同比增长近120%；2024年1月至9月，结算规模同比增长近50%，继续保持较快发展。在海外仓领域，截至目前，中国银行共服务276家企业，涉及海外仓面积近1300万平方米，为其中129家企业提供授信支持。

(责编：曹淼、李源)

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