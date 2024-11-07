本报记者 徐佩玉

第七届进博会现场，米其林展台展示为月球探测车研发的免充气轮胎。据悉，该产品为亚洲首秀。

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本届进博会上，美敦力带来了“全球首展”的新品——用于治疗主动脉瓣狭窄的新一代经导管主动脉瓣置换系统Evolut FX+。图为工作人员正在为参观者介绍产品情况。

王 初摄（人民视觉）

今年雅马哈发动机公司展示的TRICERA概念车引人注目。这款全开放式EV电动三轮车为中国首发。

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进博会现场，不少参观者被展商带来的新鲜美食吸引。

本报记者 孔德晨摄

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从驾驶“直升机”到体验“健步如飞”，从尖端医疗产品到绿色环保新技术，第七届进博会上，400多项代表性新产品、新技术、新服务将集中亮相。

连续7年，许多跨国企业已经将进博会作为全球首发、中国首秀的舞台，展示尖端创新成果，洞察未来发展趋势，牵手合作伙伴。

首发一批新产品

进博会上有哪些“全球首发”？一起来看——

在这里，驾驶“直升机”成了可能。首次参展的亿航智能带来了自主研发的无人驾驶载人航空器EH216-S。这个外形类似直升机的载人航空器让“低空经济”离普通人更近了：无需任何专业操作，动动手指输入目的地即可开始空中旅程。该公司有关负责人介绍，目前这款产品已在全球完成超过5万架次的安全试飞，可以应用在载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等场景。

穿上这双鞋，你可以走出11.3公里/小时的步伐。瞬动科技公司带来踏月者产品——世界上首款能让人以跑步速度行走的智能动力鞋。“今年进博会上的首秀，是这款产品进入中国市场的关键一步。”该公司有关负责人介绍，进博会期间许多采购商都表达了下单意向。

不仅有智能动力鞋，还有可回收跑鞋。ASICS亚瑟士推出的可回收利用高性能跑鞋NIMBUS MIRAI在本次进博会期间首次亮相中国市场。该鞋面采用规格一致的聚酯纤维材料，无额外覆盖物，使其更容易进行分类回收处理。测试确认，其87.3%的鞋面材料经过回收处理后，可成功返还为新的聚酯材料，再次应用到跑鞋生产中。ASICS亚瑟士中国总裁高凯说，“每届进博会都有新的展品、新的技术和新的合作机会，这为企业带来了持续的新鲜感和参与动力。”

7届“全勤生”，年年推新品。ABB带着60余款创新产品和绿色低碳解决方案七赴进博之约，其中包括在进博会上首发的ABB首款绿色高性能压力变送器P-500系列产品。ABB中国董事长顾纯元说：“过去6年，ABB通过进博会累计展示了260余项创新产品与前沿技术，首发了多款新产品和解决方案。我们在这里携手合作伙伴探索新市场、开辟新赛道，共享机遇，共促发展。”

“去年进博会一结束，我就开始和团队一起思考今年的参展思路。”资生堂中国总裁兼首席执行官梅津利信表示，这几年，资生堂的一系列美肤科技、新品牌、新产品在进博会上展出后，得到了消费者的广泛认可。今年，资生堂带来旗下12个品牌的超过30款首秀新品和明星产品，包括资生堂品牌全新红妍肌活精华的全球首秀等。

同为“全勤生”的法国企业赛诺菲，带来了“首秀首展”的免疫炎症领域明星产品——达必妥及其新型注射笔。赛诺菲大中华区总裁施旺表示：“达必妥是‘中国速度’的见证者。今年9月，达必妥新适应症在华获批，此次获批先于美国，而且相较欧盟和美国，中国审批用时最短。”

展示前沿新技术

发展新质生产力，是今年中国经济领域的热词。本届进博会上，不少跨国企业也带来了最前沿的产品，与中国市场同频共振。

不久前，第七届进博会首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续，抵达“四叶草”，进行中国首发。与追求高功率或赛道时间等速度至上的驾驶快感不同，这款车能让人感受到起步瞬间低速区间驾驶的乐趣，是雅马哈发动机在探索两轮车全身驾驶的乐趣与四轮车稳定性之间寻找的最佳平衡。

第四次参加进博会的米其林继续展现其对可持续材料的追逐和将突破性技术付诸实践的能力，带来了“亚洲首秀”产品——可持续材料占比71%的新款轮胎。

“借助进博会的平台，企业既能够更好展示尖端创新成果，也能够建立更为多元的联结。尽管米其林在中高端新能源汽车市场市占率较高，但仍需要灵活地根据市场和客户的需求进行生产调整，才能跟得上当前中国汽车产业快速发展的步伐。”米其林中国区总裁兼首席执行官叶菲表示，每年举办的进博会正是企业快速获取需求和反馈的重要时机。

连续参展7年的通用维诺瓦（GE Vernova）今年首次以独立身份亮相，带来“亚洲首展”的直接空气捕获技术模型。直接空气捕获技术是GE Vernova在能源转型领域全新的技术成果，具备直接从大气中捕获二氧化碳的能力，能减少人类活动产生的碳排放。另一款“中国首秀”产品，则是碳捕获解决方案模型。以高效减排能力，为联合循环发电厂提供了减少高达95%碳排放的可能。

中国馆的展品也立足于发展新质生产力，聚焦未来网络、人工智能、新能源等多个前沿科技领域。未来机器人、30微米柔性可折叠玻璃、活性免水洗印染一体机等新产品，让现场观众耳目一新。

开启更多新合作

不仅有首次亮相的新产品新技术，今年进博会上多家企业纷纷发布消息，有新门店、新研发中心落地，也有新品牌的推出、新合作的开启。

Inditex爱特思集团大中华区总裁白晨铭在进博会上分享了两个好消息：一是ZARA亚太旗舰店将落地南京新街口，拥有超过2500平方米的零售空间和全新的店铺形象及产品陈列；二是宣布ZARA将与中国本土品牌AO YES展开全新合作，计划于2025年春节之际推出。“我们希望通过这一舞台，让我们的时尚主张、对社会和环境的承诺、最新动向与计划、对中国市场的坚定承诺能被更多合作伙伴、消费者看见并认可。”白晨铭说。

汽车领域也传来合作的声音。作为中德汽车合作共赢的典范，本届进博会期间一汽-大众汽车有限公司与大众汽车集团签订进口整车与零部件合作备忘录，2025年一汽-大众将向大众汽车集团进口部分零部件及奥迪整车。

作为聚焦全球结构性心脏病领域的企业，爱德华今年携MITRIS RESILIA二尖瓣瓣膜新品奔赴进博之约。进博会期间，爱德华与华润广东医药有限公司正式签署粤港澳大湾区“港澳药械通”项目的战略合作备忘录，爱德华希望通过多方合作，促使更多、更优的创新产品尽早引入中国。

辉瑞带来24款全球领先的创新产品及解决方案，其中4款为首发首秀。辉瑞中国区总裁彭振科介绍，今年是辉瑞在华发展的第35年，目前辉瑞北京研发中心已确定落地北京经济技术开发区，未来将开展肿瘤等领域新产品研发。“进博会创造了一个很好的平台，让我们能够与各方持续合作、增强信任。我们希望借助进博会，继续以突破的创新拓展市场、展开合作。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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