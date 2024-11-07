丹麦驻华大使孔墨客：

丹麦企业将大展身手

丹麦驻华大使孔墨客表示，进博会是中国每年最重大的商业活动之一，丹麦企业将在进博会大展身手。

孔墨客说，目前有400多家丹麦公司选择在中国落户，大批在中国市场活跃的丹麦企业前往进博会，向中国企业和消费者展示其产品。这些企业将进博会视为巩固在中国市场地位的机会。

“在进博会，丹麦一直开设有食品馆，例如黄油饼干就是热门展品。”孔墨客介绍称，本届进博会上，丹麦还新设了生命科学馆，因为丹麦在制药领域实力强劲。“在制药领域，丹麦企业与一些中国公司合作得非常好，它们希望在中国开展更多业务。”孔墨客说，例如生产胰岛素的知名丹麦公司诺和诺德，就来到中国发展，并投资了位于天津的项目。

玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯：

进博会是一扇机会之窗

玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯表示，进博会是许多国家和企业必须参加的国际性展会。

第七届进博会上，共有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展。细究进博会的强大吸引力，西莱斯认为，中国惊人的巨大市场、强大的购买力、与不同国家发展贸易的能力以及正在加快的技术转型是重要原因。玻利维亚企业期待能够增加贸易量，让新产品进入中国市场。

今年，有多家玻利维亚企业参加进博会，西莱斯从中看到了满满的机遇。西莱斯说，进博会能促进交易，是一扇机会之窗。进博会的举办为“全球南方”国家提供了机会，使相关国家能够向中国这个巨大的市场出口产品。

斯洛伐克驻华大使彼得·利扎克——

相信斯洛伐克特产会受到青睐

斯洛伐克驻华大使彼得·利扎克表示，广大消费者能在进博会看到大量斯洛伐克特产，相信这些产品会得到青睐。

第七届进博会上，斯洛伐克首次参加国家展。利扎克说，当前在中国市场上，有一些斯洛伐克的特色产品已经广受好评，例如一种叫塔特拉山茶酒的产品。利扎克介绍道，“塔特拉山是我们国家的最高山。这种酒用草药制成，它味道独特，稍微有些甜。人们或许会很乐意品尝，但也要适量！”

利扎克表示，通过进博会，斯洛伐克参展商可以接触国际采购商，向他们提供高质量的产品，这将促进商业领域的合作。“我相信斯洛伐克企业会把握这一机遇。”利扎克说。

（牛宁、何洌、吴正丹、王陈逍遥采访整理）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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