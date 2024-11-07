驻华大使在进博@你——
中国大市场 世界大机遇
丹麦驻华大使孔墨客：
丹麦企业将大展身手
丹麦驻华大使孔墨客表示，进博会是中国每年最重大的商业活动之一，丹麦企业将在进博会大展身手。
孔墨客说，目前有400多家丹麦公司选择在中国落户，大批在中国市场活跃的丹麦企业前往进博会，向中国企业和消费者展示其产品。这些企业将进博会视为巩固在中国市场地位的机会。
“在进博会，丹麦一直开设有食品馆，例如黄油饼干就是热门展品。”孔墨客介绍称，本届进博会上，丹麦还新设了生命科学馆，因为丹麦在制药领域实力强劲。“在制药领域，丹麦企业与一些中国公司合作得非常好，它们希望在中国开展更多业务。”孔墨客说，例如生产胰岛素的知名丹麦公司诺和诺德，就来到中国发展，并投资了位于天津的项目。
玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯：
进博会是一扇机会之窗
玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯表示，进博会是许多国家和企业必须参加的国际性展会。
第七届进博会上，共有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展。细究进博会的强大吸引力，西莱斯认为，中国惊人的巨大市场、强大的购买力、与不同国家发展贸易的能力以及正在加快的技术转型是重要原因。玻利维亚企业期待能够增加贸易量，让新产品进入中国市场。
今年，有多家玻利维亚企业参加进博会，西莱斯从中看到了满满的机遇。西莱斯说，进博会能促进交易，是一扇机会之窗。进博会的举办为“全球南方”国家提供了机会，使相关国家能够向中国这个巨大的市场出口产品。
斯洛伐克驻华大使彼得·利扎克——
相信斯洛伐克特产会受到青睐
斯洛伐克驻华大使彼得·利扎克表示，广大消费者能在进博会看到大量斯洛伐克特产，相信这些产品会得到青睐。
第七届进博会上，斯洛伐克首次参加国家展。利扎克说，当前在中国市场上，有一些斯洛伐克的特色产品已经广受好评，例如一种叫塔特拉山茶酒的产品。利扎克介绍道，“塔特拉山是我们国家的最高山。这种酒用草药制成，它味道独特，稍微有些甜。人们或许会很乐意品尝，但也要适量！”
利扎克表示，通过进博会，斯洛伐克参展商可以接触国际采购商，向他们提供高质量的产品，这将促进商业领域的合作。“我相信斯洛伐克企业会把握这一机遇。”利扎克说。
（牛宁、何洌、吴正丹、王陈逍遥采访整理）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金辉：借助进博会平台展示中国酒店业高质量发展
- 人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞、任妍）“进博会是中国坚定不移推进对外开放的窗口，也为中国品牌提供了一个展示自身实力和形象的国际舞台，促进了国际间的交流与合作，希望通过进博会向全球展示中国酒店业高质量发展。”华住集团首席执行官金辉在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，华住在做好国内市场的同时，探索国际化路径，加速将海外优秀酒店品牌引入中国。…
- 评论
- 关注