本报记者 罗珊珊 屈信明 杨彦帆

习近平总书记强调：“只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。”“中方愿本着合作共赢理念，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，同各方一道，努力推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。”

“四叶草”喜迎八方客。这几日，全球政商学界齐聚进博会，一起为建设开放型世界经济建言献策、凝聚共识。行走进博会各场馆，互利合作深入人心、开放和音激越澎湃。中国式现代化，对世界来说，意味着更加广阔的市场和前所未有的合作机遇，为世界现代化注入强大动力。

高质量发展，共享中国市场机遇

“请推荐适合我的饮品。”在技术装备展区西门子展台上，一款调酒机器人在语音交互下为顾客推荐了一款饮品，不到两分钟，便通过机械臂制作完毕。这是西门子展出的工易魔方工具套件，以机器人调配软饮的形式，展现工业流程自动化能力。

“进博会为中国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通、生态互惠的纽带，这对当下应对全球经济的不确定、寻求新的市场机会尤为重要。”西门子全球执行副总裁肖松说。

今年以来，我国经济回升向好的积极因素持续增多，高质量发展的中国仍然是全球增长最大引擎。借助进博会平台，越来越多新产品、新技术、新服务走进中国市场，中国成为最佳投资目的地的代名词。

武田制药全球高级副总裁单国洪表示：“武田不断升级中国市场的发展战略，通过挖掘包括基因疗法在内的创新技术，不断开拓中国市场。”

“在这个开放共享的盛会中，我们感受到了中国市场的广阔机遇，以及中国消费者对高品质创新产品的巨大需求。”宝洁相关负责人表示，借助进博会，各方加强合作交流、共享发展机遇，宝洁将持续提供优质产品。

高水平开放，持续优化营商环境

参加第五届进博会后，抗真菌领域药物很快获批上市；去年进博会上，与北京市一家基金会合作建立研究基金，推动肿瘤领域科研转化；本届进博会上，多款在研药物首次展示……“从‘头回客’到‘回头客’，吉利德科学通过进博会这一平台，连接中国市场、分享中国发展机遇、深化合作共赢。”吉利德科学全球副总裁金方千说。

推进中国式现代化，坚持高水平开放，中国开放红利将持续释放。进博会平台上，越来越多企业“展品变商品”“展商变投资商”，不少展商在中国建设新工厂、新研发中心。

“进博会是推动各国经济开放、促进世界对话交流的绝佳平台。历次参会，耐克不仅展示创新成果，也会宣布在中国的重要投资项目。”耐克相关负责人马征说。

“在今年进博会上，东京海上保险期待更多合作机会，实现公司经济价值与社会价值提升。”东京海上日动火灾保险（中国）有限公司总经理结城一郎说。

与29个国家和地区签署22个自贸协定，持续加强综合保税区、自由贸易试验区海关监管制度创新，优化外国人来华和停居留政策，在医疗、互联网支付等领域推出“暖心”服务……近年来，深化改革、扩大开放，中国不断推出务实举措，建设更高水平开放型经济新体制。前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。

深层次合作，命运与共同舟共济

推动构建人类命运共同体，是中国式现代化的本质要求。

与来自沙特阿拉伯、马来西亚、泰国等10余个国家和地区的20余家企业签订采购合作协议，携旗下瑞士先正达、法国安迪苏、德国克劳斯玛菲等5家海外企业亮相参展……进博会上，中国中化发挥全球化布局与国际化运营优势，深化全球产业链供应链合作。“连续7年参加进博会，中国中化充分利用进博会平台优势，发挥连接国际国内两个市场的纽带作用。”中国中化相关负责人说。

在食品及农产品展区，一个特别的展台引人注目。非洲产品专区汇集来自马达加斯加、马拉维、贝宁和埃塞俄比亚等多个非洲国家农产品出口企业，除了展出贝宁菠萝、埃塞俄比亚咖啡等上届进博会“明星产品”，还带来了马拉维花生、莫桑比克夏威夷果等最新准入的产品。

今年9月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化十大伙伴行动，为中非合作规划了新的蓝图，同时为全球南方现代化建设提供了新路径。

扩容非洲产品专区，邀请37个最不发达国家参展并提供120多个免费展位，虹桥论坛为最不发达国家包容性增长建言献策……第七届进博会以实际举措践行承诺。

进博会展馆外，一路之隔的绿地全球商品贸易港里，互利共赢的进博故事不断上演。

阿富汗小伙阿里在2021年来到贸易港，把地毯、珠宝、松子带到中国；巴基斯坦客商哈比在贸易港开设国家馆，使盐灯成为上海南京路上的畅销货；尼泊尔客商弗兰克通过贸易港，接到了不少羊绒围巾订单，把生意做到了中国中西部多个省份……如今，绿地贸易港吸引了来自76个国家和地区的180家企业入驻，设立国家馆68个，其中“一带一路”国家馆49个、“丝路电商”国家馆22个，引进进博会同款商品2万余款。

坚持以开放促改革促发展，在扩大国际合作中提升开放能力，中国将坚定不移推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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