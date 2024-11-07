第六届全国农业行业职业技能大赛决赛举办
2024年11月07日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月6日电 （记者李晓晴）11月5日至6日，由农业农村部、人力资源社会保障部、中华全国总工会联合举办的第六届全国农业行业职业技能大赛决赛在浙江省湖州市举办。本届大赛设置农机驾驶操作员、农业经理人、水产技术员、动物疫病防治员、橡胶割胶工、茶叶加工工等6个赛项，全国近8万名农业农村技能人才参加选拔赛，495名选手进入决赛。
经过激烈角逐，本次大赛共有30名选手获得一等奖，90名选手获得二等奖，180名选手获得三等奖。
据了解，近年来，全国农业农村系统大力实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目、农村实用人才带头人培训等工程计划，积极推进涉农新职业开发和职业技能等级认定，着力构建技能人才竞赛体系，选拔培养了一大批产业带头人和高技能人才。举办全国农业行业职业技能大赛，是技能人才培养的重要抓手，要以此为契机，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多农业农村劳动者走技能成才、科技强农之路。
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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