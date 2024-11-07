孙 懿 常宇峰

河北滦平青石垛村发展乡村旅游

转山湖水绕山转，潺潺溪流绕村边。

清晨，66岁的张桂芹挎上腰包，骑上电三轮，用不了多久，就到了自家果园。

远眺，群山叠翠；近听，泉水泠泠。这里是河北省承德市滦平县付营子镇青石垛村转山湖风景区。张桂芹家的两亩果园、百十来棵果树，就在这景区的山上。

园子里，红艳可人的国光苹果、脆甜多汁的金红苹果、玲珑小巧的鸡心果，一颗颗、一串串簇在枝头，煞是惹人喜欢。

“大娘，果怎么摘？”不到9点，游客已不少。“5块一斤，来，先尝尝！”一袋袋鲜果下树过磅。一捋收入，一天卖了660块。张桂芹算了笔账：今年的果预计能卖1万多元，比去年赚得还多！

两亩果园，是张桂芹家的主要收入来源。放在过去，光景可截然不同。起早摸黑、搭车出沟，赶20多公里路到双滦区的集市上卖果，忙活一季才赚2000多元。

变化是咋来的？“多亏了玉金，只要能帮老百姓增收，甭管啥难事儿，他都帮着想办法。”张桂芹说。

张桂芹口中的玉金，是青石垛村党支部书记张玉金，“前两年我们园子浇不上水，他扛着水泵就来了。他还帮着联系农业技术员给我们剪枝、拉枝，教我们怎么侍弄果树。”张桂芹说。

青石垛村有大大小小10多家果树种植户，果园加起来有上千亩。村里把农技专家请进园，把低产园改造示范项目引进村，苹果、西梅、樱桃、珍珠油杏等果品的产量和品质都上来了。但“果香也怕巷子深”，怎么才能让农产品更好走出山沟？

张玉金的思路很清晰：“守着转山湖这好山好水，咱得把旅游‘闹’起来，让老百姓在家门口就能把果卖个好价钱。”

铆着劲，动起手，张玉金带领村两委筹资金、搞设计、跑景区、学经验。去年，村里完成了转山湖主景观区焕新，还翻新了通往景区的盘山旅游公路。好山好水引客来，口碑传播，短视频平台借力，游客源源不断。

“不仅要吸引游客，还得想法儿留住游客。”张玉金没少琢磨。今年夏天，景区又添了新“项目”：露营地、儿童游乐场，转山湖人气旺起来。山坡上，张桂芹把果园改成采摘园；景区路边，钟美丽经营起移动摊位车；农舍里，靳小玲家的特色民宿餐饮人气正旺……乡村旅游“闹”起来，山沟沟变成了“聚宝盆”。

入夜，转山湖重返静谧。星空闪烁，张玉金边走边盘算着景区的下一步发展：“这块崖壁可以用投影点亮”“这里能不能做个灯光喷泉”“来年，延伸景区步道，把游客接待中心建起来，再给转山湖申请景区评级”……

一阵手机铃声把张玉金从畅想谋划中拉回来。前两天从承德市区来的游客，想周末再来采摘，可忘了留果园联系方式，辗转找到了村支书。听完手机那头的话，张玉金乐了：“这说的应该是张桂芹家。”张玉金一边念叨一边翻着手机通信录，告知对方手机号码，“欢迎再来我们转山湖玩！”

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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