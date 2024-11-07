好山好水好日子（帮扶县驻村手记）
河北滦平青石垛村发展乡村旅游
转山湖水绕山转，潺潺溪流绕村边。
清晨，66岁的张桂芹挎上腰包，骑上电三轮，用不了多久，就到了自家果园。
远眺，群山叠翠；近听，泉水泠泠。这里是河北省承德市滦平县付营子镇青石垛村转山湖风景区。张桂芹家的两亩果园、百十来棵果树，就在这景区的山上。
园子里，红艳可人的国光苹果、脆甜多汁的金红苹果、玲珑小巧的鸡心果，一颗颗、一串串簇在枝头，煞是惹人喜欢。
“大娘，果怎么摘？”不到9点，游客已不少。“5块一斤，来，先尝尝！”一袋袋鲜果下树过磅。一捋收入，一天卖了660块。张桂芹算了笔账：今年的果预计能卖1万多元，比去年赚得还多！
两亩果园，是张桂芹家的主要收入来源。放在过去，光景可截然不同。起早摸黑、搭车出沟，赶20多公里路到双滦区的集市上卖果，忙活一季才赚2000多元。
变化是咋来的？“多亏了玉金，只要能帮老百姓增收，甭管啥难事儿，他都帮着想办法。”张桂芹说。
张桂芹口中的玉金，是青石垛村党支部书记张玉金，“前两年我们园子浇不上水，他扛着水泵就来了。他还帮着联系农业技术员给我们剪枝、拉枝，教我们怎么侍弄果树。”张桂芹说。
青石垛村有大大小小10多家果树种植户，果园加起来有上千亩。村里把农技专家请进园，把低产园改造示范项目引进村，苹果、西梅、樱桃、珍珠油杏等果品的产量和品质都上来了。但“果香也怕巷子深”，怎么才能让农产品更好走出山沟？
张玉金的思路很清晰：“守着转山湖这好山好水，咱得把旅游‘闹’起来，让老百姓在家门口就能把果卖个好价钱。”
铆着劲，动起手，张玉金带领村两委筹资金、搞设计、跑景区、学经验。去年，村里完成了转山湖主景观区焕新，还翻新了通往景区的盘山旅游公路。好山好水引客来，口碑传播，短视频平台借力，游客源源不断。
“不仅要吸引游客，还得想法儿留住游客。”张玉金没少琢磨。今年夏天，景区又添了新“项目”：露营地、儿童游乐场，转山湖人气旺起来。山坡上，张桂芹把果园改成采摘园；景区路边，钟美丽经营起移动摊位车；农舍里，靳小玲家的特色民宿餐饮人气正旺……乡村旅游“闹”起来，山沟沟变成了“聚宝盆”。
入夜，转山湖重返静谧。星空闪烁，张玉金边走边盘算着景区的下一步发展：“这块崖壁可以用投影点亮”“这里能不能做个灯光喷泉”“来年，延伸景区步道，把游客接待中心建起来，再给转山湖申请景区评级”……
一阵手机铃声把张玉金从畅想谋划中拉回来。前两天从承德市区来的游客，想周末再来采摘，可忘了留果园联系方式，辗转找到了村支书。听完手机那头的话，张玉金乐了：“这说的应该是张桂芹家。”张玉金一边念叨一边翻着手机通信录，告知对方手机号码，“欢迎再来我们转山湖玩！”
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 07 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金辉：借助进博会平台展示中国酒店业高质量发展
- 人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞、任妍）“进博会是中国坚定不移推进对外开放的窗口，也为中国品牌提供了一个展示自身实力和形象的国际舞台，促进了国际间的交流与合作，希望通过进博会向全球展示中国酒店业高质量发展。”华住集团首席执行官金辉在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，华住在做好国内市场的同时，探索国际化路径，加速将海外优秀酒店品牌引入中国。…
- 评论
- 关注