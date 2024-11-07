本报石家庄11月6日电 （记者郁静娴）11月6日，全国乡村建设工作推进会在河北石家庄召开。记者从会上获悉：2022年我国实施乡村建设行动以来，各地各部门不断完善政策体系，因地制宜建立组织领导、规划引领、项目管理、要素保障、考核评估等机制，乡村建设行动取得积极成效。

农村人居环境持续改善。全国农村卫生厕所普及率在75%左右，九成以上的行政村生活垃圾得到收运处理，生活污水治理（管控）率逐步提升，农村脏乱差局面得到扭转。

乡村公共基础设施水平稳步提升。2022年以来，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%，城乡地区互联网普及率差异不断缩小。

农村基本公共服务水平不断提高。乡村学校的软硬件设施不断改善，控辍保学成效显著，超过七成的村卫生室已纳入医保支付范围，农民看病更加便利。

农业农村部有关负责人表示，各地要认真学习运用“千万工程”经验，坚持量力而行、尽力而为，聚焦农民需求、短板弱项和突出问题，围绕农村厕所革命、农村生活污水垃圾治理、村庄整治和村容村貌提升、村庄小型公益性基础设施建设以及提升乡村基本公共服务水平等方面，推动乡村建设行动走深走实，着力提升建设成效，加快改善农村现代生活条件，让广大农民共享中国式现代化成果。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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