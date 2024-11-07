中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立
2024年11月07日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报雄安11月6日电 （记者张志锋）11月6日，雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在河北雄安新区开幕，中国空天信息和卫星互联网创新联盟（以下简称“联盟”）揭牌成立。
联盟由中国卫星网络集团有限公司联合中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商，航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等央企，以及相关高校和科研院所、民营企业等共同发起成立。联盟揭牌仪式上发布了《高质量建设中国空天信息和卫星互联网创新联盟倡议》，举行北斗三号短报文公众应用商用试验启动仪式，还发布了空天信息领域协同创新平台等。雄安空天信息研究院、雄安气象人工智能创新研究院等单位分别与联盟进行合作签约。
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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