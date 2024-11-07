第七届进博会技术装备展区。

本报记者 伊 霄摄

第七届进博会汽车展区，参观者正在参观御风未来M1载人飞行器。

人民网记者 翁奇羽摄

第七届进博会医疗器械及医药保健展区展出的凌云3.0T“读秒成像”磁共振。

本报记者 伊 霄摄

第七届进博会举办场地——国家会展中心（上海）。

人民网记者 翁奇羽摄

进博会作为国际贸易发展史上的创举，已成为中国推动新时代高水平对外开放的重要平台。本届进博会上，各方通过更紧密的市场和资源对接，以更有利于创新合作的方式，开辟发展新空间。记者走访进博会现场，感受巨大的市场潜力和澎湃的发展动力。

——编 者

市场联通，推动产业转型

本报记者 王云杉 王崟欣

“一个下午收获很大。”进博会场馆的会议室内，中国宝武钢铁集团有限公司旗下欧冶工业品股份有限公司设备引进采购负责人金嵩接待了多家全球知名企业。

“我们年年来进博会，不仅采购了一批新产品，还能与合作伙伴交流行业发展信息。”金嵩介绍，“今年进博会，我们计划和相关企业签约，推动钢铁产业绿色低碳发展。”

采购燃气轮机发电机组设备，进口涡流纺、自动络筒机等设备，签订生产线项目……本届进博会，国机集团收获满满。国机集团前六届进博会累计签约近100项，签约金额超过210亿美元，签约内容涉及高端装备、进口整车、优质农产品、大宗商品等多个领域。据了解，国机集团今年意向采购签约项目20个，总金额近26亿美元。

国机集团董事长张晓仑介绍，通过进博会，公司可以与来自全球的同行加深沟通交流，了解到更多跨行业的新技术、新产品，促进国内外市场联通，推动产业转型升级。

“今年中央企业的采购清单中，高端化、智能化、绿色化技术商品品类进一步丰富。其中，人工智能、新材料、生物技术等领域采购成交有望实现量质齐升。”国务院国资委国际合作局有关负责人说，本届进博会，35家中央企业派出57个专业团组，围绕高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术等科技前沿领域，采购新技术、新服务、新项目，充分用好全球创新资源，深化科技创新合作，助力科技成果转化。

提质扩容，助力消费升级

本报记者 齐志明 江润楠

本届进博会，新产品、新技术、新服务不断涌现，优质供给持续扩大，消费潜力加速释放。参会的国内商贸流通企业采购热情高涨，服务消费提质扩容，助力消费升级。

来伊份连续多年参与进博会，每次都收获颇丰。在本届进博会首日，来伊份凭借与全球合作伙伴的紧密协作，成功签署了采购意向订单，进一步丰富了该公司产品线，也推动品牌加速国际化进程。进博会期间，来伊份意向采购总金额预计超2亿元人民币。

“我们期待借助进博会这一平台，与海外合作伙伴在产品研发、市场拓展等多个关键领域开展合作，共同构建起完善的美食供应链生态体系，持续引入更美味、更健康、更高品质的全球美食，让广大消费者共享高品质美好生活。”来伊份董事长施永雷说。

“3，2，1，上链接！”多名主播在进博会现场开展联合直播活动，通过直播短视频平台，将海外优质品牌商品介绍给国内消费者，进一步满足人们消费升级需求。

“通过与跨境电商物流方合作，我们打造‘前店后仓’的直播新业态，供给更丰富、场景更多元，不仅让国内消费者足不出户就能顺畅安心地购买到全球进口好物，还进一步降低了海外品牌商家进入中国的综合运营成本。”快手电商美妆与跨境行业总经理孙静说。

数字赋能，优化金融服务

本报记者 屈信明 欧阳洁

本届进博会上，不少颇具看点的金融创新成果亮相，吸引参观者驻足。

在创新孵化专区交通银行展厅，虚拟主播为参观者介绍该行在优化跨境金融服务、构建科技金融服务体系、打造养老服务品牌等方面的成果。11月6日，面向对公企业和机构客户提供综合金融服务的“蕴通”系列品牌焕新升级，将更精准高效地提供定制化服务方案，满足企业多层次金融需求。

充满“科技范儿”，是参观者对国内金融企业展厅的感受。在中国太保展厅，不少参观者正在了解智慧出行服务。“借助大数据、云计算、人工智能等前沿技术，我们打造‘智能理赔4.0’系统，推出风险雷达预警系统、‘水精灵’水灾报警装置以及智能无人机应用等，为消费者带来更加智慧安全的出行体验。”展厅工作人员介绍，公司积极推进“数智太保”科技规划，以数智化能力建设赋能健康险理赔审核、产险在线理赔、寿险代理人培训等多个场景。

本届进博会期间，中国银行创新推出七大惠享服务，依托全面升级的进博会官网线上“供采大厅”和中国银行全球跨境撮合系统，为参展商、采购商、投资商等提供集贸易洽谈、投资交流、金融对接于一体的综合服务平台。

分享机遇，满足健康需求

本报记者 杨彦帆 王崟欣

签约！11月5日上午，在本届进博会上，国信（天津）医疗科技有限公司同希森美康医用电子（上海）有限公司签下了战略合作协议。

“近年来，我们积极布局健康科技赛道，为医护诊断和治疗提供更加精准高效和个性化的服务。”国信（天津）医疗科技有限公司董事长戴景萌介绍，此前，公司与希森美康互相了解沟通，双方最终签下战略合作协议。

在医疗器械及医药保健展区，不少全球首发、中国首展的新技术、新产品吸引参观者的目光。厦门国贸集团股份有限公司相关负责人表示：“我们年年来进博会，每年都会采购一批国际领先的技术和产品。2023年起，集团在新加坡设立的公司也成为参展商。从采购到‘采购+参展’，充分体现了进博会效应。”

加深了解、深化合作，国内企业与合作伙伴共同发展，分享中国医药行业发展机遇。国药集团连续七年参加进博会，签约额每年都有较大增长。今年进博会期间，国药集团将与美敦力、雅培、强生、GE医疗、医科达等世界知名企业共签署21项采购协议。

“进博会已成为国药集团开展国际合作的重要平台，帮助我们进一步拓宽国际化视野和对外合作渠道，扩大产品市场。”国药集团相关负责人说，通过与行业伙伴更密切地交流，合作成果不断深化、稳固。未来集团将把更多优质医疗产品引入中国，更好满足消费者健康需求，助力健康中国建设。

文旅融合，放大溢出效应

本报记者 王 珂

航天旅游、免税购物、南海考古……在第七届进博会海南馆，富有地方特色的展示吸引了不少参观者。海南馆展馆总面积220多平方米，设置了国际会客厅、旅游目的地、文化打卡地等展示空间。

人文交流、文旅创新、非遗传承，在进博会场馆，文化和旅游元素满满。在进博会“上海非遗客厅”，经过遴选的国家级及市级48个项目共80件（套）非遗作品进行静态展示。海派葫芦艺术雕刻技艺《九龙呈祥》、松江刻漆技艺《海纳百川》、皮雕制作技艺《玉兰花发簪》……一件件精彩作品，展示了非遗的独特魅力。

在进博会的“灵动浙江”展区，一面很有特色的皮影灯箱墙吸引参观者纷纷“打卡”。浙江海宁皮影艺术团参加进博会以来，这面皮影灯箱墙成为“传统配置”。工作人员说，进博会上，很多外国客商从展区购买影偶用作收藏，今年期待可以更好展示非遗文化、吸引世界目光。

进博会的溢出效应，在文旅领域持续放大。上海将组织“迎进博消费嘉年华”活动，在精品旅游方面组织“都市乐游新场景”系列活动。同时，汇聚700多个重点文旅点位，开展“必游文旅线路及点位”评选活动。

多样美味，增添生活滋味

本报记者 罗珊珊 孙龙飞 王 珂

玉米、小麦、棉花……进博会上，中粮集团的采购清单格外丰富。

“针对国内日益多元化、高品质的市场需求，我们进一步扩大了全球采购覆盖面，增强与全球优质粮源地的贸易合作。”中粮集团党组成员、副总经理庆立军介绍，7年来，中粮集团积极参与进博会，大力推动我国农产品进口结构不断优化，既满足人民日益增长的美好生活需要，又促进全球农产品贸易更加畅通，与全球伙伴分享中国市场机遇。

进博会上，国内食品及农产品企业通过组团参展、加大采购等多种方式引进舌尖美味，丰富国内市场供给。进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，迸发出创新动力、绿色活力，成为促进合作的“催化剂”、企业发展的“助推器”。

走进食品及农产品展区，醇香的咖啡、可口的火腿、香甜的苹果等产品吸引一拨又一拨参观者驻足品尝。大商集团连续七年参加进博会，这次携带来自6个国家的20余种、200余款优质产品参展。

“我们从零售出发，向上游进发，聚合全球众多农牧业资源，布局新兴消费市场，走出了一条特色国际化之路。”大商集团上海大商国际公司总经理李成介绍，公司拥有巴拿马瑰夏咖啡庄园、法国传世城堡酒庄等多个优质食品资源，将一如既往持续向国内市场供给高品质美食。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 09 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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