本报记者 巨云鹏 王崟欣

第七届进博会技术装备展区人工智能专区。

本报记者 孟祥麟摄

参观者在第七届进博会光明食品集团展台拍照打卡。

本报记者 伊 霄摄

第七届进博会伊利展区一角。

姜 昊摄（人民视觉）

第七届进博会进出口银行展台，工作人员（右）在为客商提供咨询服务。

朱丹妮摄（人民视觉）

第七届进博会展出的膳食营养餐。

本报记者 伊 霄摄

第七届进博会场馆外人潮涌动。

本报记者 伊 霄摄

企业展36万多平方米的超大展区规模，129个国家和地区的3496家展商参加，第七届进博会不仅是大企业展示最新成果的舞台，也吸引了不少外国中小展商前来寻找“中国机遇”。

在创新孵化专区，美国创业企业瞬动科技首次参展，创始人张恂杰站在展台前，向到访的观众热情介绍带来的产品——智能动力鞋“踏月者”。这款鞋用智能算法适应使用者的行走步态，可以让走路速度更快、更省力。

“此前我在卡内基梅隆大学机器人学院学习，毕业后在美国创业。”张恂杰说，“在美国一直听说进博会是非常好的机会，这次有幸参加，感觉非常‘高大上’，希望通过和国内厂商、经销商、电商平台接触，顺利进入中国市场。”

展位上，五颜六色的地毯、羊绒围巾，一股异域风情扑面而来。消费品展区，来自巴基斯坦的参展商路小龙正忙着摆放各式展品。

路小龙是进博会的老朋友了。“认准进博会，就是因为看好中国市场。”他出生在一个手工世家，从第二届开始，每年都来参展。“进博会好像有种魔力，年年参加，回头客越来越多，在中国的市场也越扩越大。”路小龙说，进博会带来的不只是这几天，而是“365天”，这种带动效应对小企业非常重要。

今年第一次来到进博会的俄罗斯姑娘萨沙，在“丝路织梦”家居饰品展区搭建了一个小型展台。这是今年进博会上新设的展示区，专门为来自共建“一带一路”国家的中小企业提供展示平台。

耳坠、项链、手串……玻璃柜里，各式各样的俄罗斯查罗石饰品琳琅满目，萨沙把自己的“宝贝”都带来了。“之前就听朋友推荐过进博会，今年总算有机会来了。”和记者交流的间隙，她忙着向观众推荐展品，展示着自己脖子上佩戴的两串项链。“这是来自俄罗斯的宝石，各种款式都有，非常好看。”萨沙说，通过进博会，把俄罗斯的好产品带到中国，“期待在中国大市场赢得商机。”

“这个饼干真的很好吃，尝尝看。”在斯里兰卡国家馆，斯路通公司董事长晋兰加用熟练的中文热情邀请观众品尝。忙完手头的事，他搬开展台里成箱的饼干、椰子油、罐头，招呼记者坐下交流，“有点挤，不好意思。”

晋兰加已经是第七次参加进博会了，“我之前也参加过其他一些展会，进博会的规模完全不一样，集中了全世界的好产品，观众特别多，商机特别大。”

“进博会给了我启发，一定要把斯里兰卡的各种好物带进中国市场。”第一届参会时，晋兰加只带了一种产品——茶。后来，他经营的斯里兰卡出口商品品类不断增加，腰果、椰蓉、乳胶枕……如今，从食品到工艺品到珠宝，公司都有所涉猎。他自己也走到台前，面向中国消费者直播带货。

“你看，这是我近期直播带货的销售额。”晋兰加大方地向记者展示自己的销售成果，几乎每天都在6位数以上，“这就是中国市场的魅力，通过网络直播，我把斯里兰卡的产品卖到了中国的大江南北。”

如今，晋兰加跟斯里兰卡50多家企业合作，将他们的产品出口到中国，他也成为本届进博会斯里兰卡国家馆的项目负责人。在食品和农产品展区，处在一些国际大品牌之间，这些斯里兰卡企业的展台并不算特别亮眼，但晋兰加对未来很有信心，“通过进博会，让中国消费者认识斯里兰卡；让斯里兰卡的好物，走进中国市场，走向世界舞台。”

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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