“期待在中国大市场赢得商机”（走进进博会）
第七届进博会技术装备展区人工智能专区。
参观者在第七届进博会光明食品集团展台拍照打卡。
第七届进博会伊利展区一角。
第七届进博会进出口银行展台，工作人员（右）在为客商提供咨询服务。
第七届进博会展出的膳食营养餐。
第七届进博会场馆外人潮涌动。
企业展36万多平方米的超大展区规模，129个国家和地区的3496家展商参加，第七届进博会不仅是大企业展示最新成果的舞台，也吸引了不少外国中小展商前来寻找“中国机遇”。
在创新孵化专区，美国创业企业瞬动科技首次参展，创始人张恂杰站在展台前，向到访的观众热情介绍带来的产品——智能动力鞋“踏月者”。这款鞋用智能算法适应使用者的行走步态，可以让走路速度更快、更省力。
“此前我在卡内基梅隆大学机器人学院学习，毕业后在美国创业。”张恂杰说，“在美国一直听说进博会是非常好的机会，这次有幸参加，感觉非常‘高大上’，希望通过和国内厂商、经销商、电商平台接触，顺利进入中国市场。”
展位上，五颜六色的地毯、羊绒围巾，一股异域风情扑面而来。消费品展区，来自巴基斯坦的参展商路小龙正忙着摆放各式展品。
路小龙是进博会的老朋友了。“认准进博会，就是因为看好中国市场。”他出生在一个手工世家，从第二届开始，每年都来参展。“进博会好像有种魔力，年年参加，回头客越来越多，在中国的市场也越扩越大。”路小龙说，进博会带来的不只是这几天，而是“365天”，这种带动效应对小企业非常重要。
今年第一次来到进博会的俄罗斯姑娘萨沙，在“丝路织梦”家居饰品展区搭建了一个小型展台。这是今年进博会上新设的展示区，专门为来自共建“一带一路”国家的中小企业提供展示平台。
耳坠、项链、手串……玻璃柜里，各式各样的俄罗斯查罗石饰品琳琅满目，萨沙把自己的“宝贝”都带来了。“之前就听朋友推荐过进博会，今年总算有机会来了。”和记者交流的间隙，她忙着向观众推荐展品，展示着自己脖子上佩戴的两串项链。“这是来自俄罗斯的宝石，各种款式都有，非常好看。”萨沙说，通过进博会，把俄罗斯的好产品带到中国，“期待在中国大市场赢得商机。”
“这个饼干真的很好吃，尝尝看。”在斯里兰卡国家馆，斯路通公司董事长晋兰加用熟练的中文热情邀请观众品尝。忙完手头的事，他搬开展台里成箱的饼干、椰子油、罐头，招呼记者坐下交流，“有点挤，不好意思。”
晋兰加已经是第七次参加进博会了，“我之前也参加过其他一些展会，进博会的规模完全不一样，集中了全世界的好产品，观众特别多，商机特别大。”
“进博会给了我启发，一定要把斯里兰卡的各种好物带进中国市场。”第一届参会时，晋兰加只带了一种产品——茶。后来，他经营的斯里兰卡出口商品品类不断增加，腰果、椰蓉、乳胶枕……如今，从食品到工艺品到珠宝，公司都有所涉猎。他自己也走到台前，面向中国消费者直播带货。
“你看，这是我近期直播带货的销售额。”晋兰加大方地向记者展示自己的销售成果，几乎每天都在6位数以上，“这就是中国市场的魅力，通过网络直播，我把斯里兰卡的产品卖到了中国的大江南北。”
如今，晋兰加跟斯里兰卡50多家企业合作，将他们的产品出口到中国，他也成为本届进博会斯里兰卡国家馆的项目负责人。在食品和农产品展区，处在一些国际大品牌之间，这些斯里兰卡企业的展台并不算特别亮眼，但晋兰加对未来很有信心，“通过进博会，让中国消费者认识斯里兰卡；让斯里兰卡的好物，走进中国市场，走向世界舞台。”
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 10 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金辉：借助进博会平台展示中国酒店业高质量发展
- 人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞、任妍）“进博会是中国坚定不移推进对外开放的窗口，也为中国品牌提供了一个展示自身实力和形象的国际舞台，促进了国际间的交流与合作，希望通过进博会向全球展示中国酒店业高质量发展。”华住集团首席执行官金辉在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，华住在做好国内市场的同时，探索国际化路径，加速将海外优秀酒店品牌引入中国。…
- 评论
- 关注