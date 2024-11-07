为推进高水平对外开放贡献金融力量
党的二十届三中全会《决定》提出完善高水平对外开放体制机制。中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）坚决贯彻落实党中央决策部署，以高质量金融服务助力开创国际经贸合作新局面，为推进高水平对外开放贡献政策性金融力量。
互利共赢 推动世界经济发展
进博会的举办推动了中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，体现了我国推动国际经贸合作和开放型世界经济建设的决心和行动。
党的十八大以来，我国坚持维护多边主义，深度参与并促进国际经贸合作，不仅推动了自身经济发展，更为全球经济繁荣作出了重要贡献。当前，我国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额连续7年居全球第一。世界银行报告显示，共建“一带一路”将使共建国家间的贸易往来增加4.1%；据世界银行测算，到2030年，共建“一带一路”每年将为全球产生1.6万亿美元收益。
实践证明，国际经贸合作有利于推动世界经济稳定发展。新形势下，我们要继续秉承互利共赢、共同发展的理念，推动国际经贸合作朝着高质量方向发展，为世界经济增长注入更加强劲的动力。
发挥特色 赋能国际经贸合作
跨境贸易和投资是国际经贸合作的重要内容，也是政策性金融的重点支持领域。长期以来，进出口银行充分发挥特色优势，积极支持对外经济贸易投资发展，业务遍及160多个国家和地区，已成为我国推动国际经贸合作的重要力量。
进出口银行不断加大外贸领域信贷投放力度，支持拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易，推动“新三样”等产品和跨境电商出口，支持先进技术、重要装备、农产品、消费品等进口。截至今年9月末，进出口银行外贸产业贷款余额3.35万亿元。同时，打造以信贷为主体，投资、贸易、资金等为配套的业务体系，统筹推进标志性工程和“小而美”项目建设，为共建“一带一路”高质量发展提供金融助力，截至今年9月末，进出口银行“一带一路”贷款余额2.44万亿元。此外，还建立重大科创项目护航机制，支持先进制造业产业集群、专精特新企业创新发展，夯实外贸高质量发展产业基础，截至今年9月末，进出口银行先进制造业贷款余额近万亿元。
进出口银行持续深化务实合作，通过多种方式壮大经贸合作“朋友圈”。参加多边合作机制，与20余家多边金融机构和国际组织建立良好合作关系；推动国际经济治理体系改革，参与多轮贸易规则谈判和主权债务处置磋商；拓展代理行网络，与1000余家境内外金融机构建立双边代理行关系，覆盖142个国家和地区；开展人员交流合作，举办“中国进出口银行国外重点合作伙伴高级研修班”，吸引来自50余个国家和国际组织的代表来华学习交流。
进出口银行积极拓宽国际交流渠道，搭建国际对话平台，与各方凝聚共识、共享机遇。今年11月12日至14日，进出口银行将在上海主办第二十九届亚洲进出口银行论坛年会，与来自日本、韩国、泰国、印尼等多个国家的出口信用机构和亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、新开发银行等多边金融机构，围绕亚洲区域合作与全球经济一体化深入交流探讨，为区域经济增长提供更大助力。
多措并举 培育更高水平开放型经济新优势
新征程上，进出口银行将牢牢把握政策性金融职能定位，以更大力度、更实举措推动国际经贸合作走深走实，助力培育更高水平开放型经济新优势。
一是深化金融改革。全面准确把握党中央关于政策性金融改革的战略考量，加强整体谋划、系统布局，着力解决制约改革发展的深层次体制机制问题，多措并举提升展业和服务水平。
二是服务对外开放。聚焦落实高质量共建“一带一路”八项行动，进一步提升金融服务质效，确保如期完成3500亿元人民币融资窗口重大任务。践行真实亲诚对非政策理念和正确义利观，全力以赴推动中非“十大伙伴行动”实施。主动参与国际经贸规则研究和制定，推动扩大制度型开放。
三是支持外贸发展。优化外贸外资支持体系，统筹支持进口和出口、货物和服务贸易、传统贸易和新业态新模式，探索金融支持外资企业新路径。大力支持培育和发展新质生产力，助力企业高水平“走出去”。创新支持举措，提升服务水平，助力更好发挥进博会等外贸促进平台作用。深入挖掘人民币融资需求，加快推进人民币跨境使用。
四是防范金融风险。强化潜在风险监测与应对，前移风险关口。抓住关键节点和窗口期，推动存量风险处置。加大境外项目风险识别，落实落细风险缓释措施，提升境外风险管理水平。
（作者为中国进出口银行党委书记、董事长）
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 10 版）
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