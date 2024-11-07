焦 含

源自黄金奶源带的健康产品、沉浸式体验活动、科技感十足的互动展台……在第七届进博会上，伊利携大洋洲乳业参展，带来多款优质产品。每一款产品的背后，都体现着伊利为消费者提供高品质体验的探索与实践。

质量为先，深耕全球优质奶源地

今年，伊利带来的多项展品都来自新西兰南纬45度地带，这里是全球重要的黄金奶源带之一。

对于乳品而言，奶牛及牧草品质与产品品质密切相关。伊利较早沿全球黄金奶源带启动生产布局，致力于将高品质原料资源牢牢掌握在手中。

在海外，伊利在新西兰进行了10余年的深耕。收购当地乳企、生产基地揭牌、建设乳铁蛋白工厂……如今伊利已经成为在新西兰投资规模最大的中国乳企，其在新西兰当地的合作伙伴包括奶源供应商、创新科研机构、第三方服务机构等，覆盖行业产业链上下游，反哺当地乳业发展，进一步保障奶源供应的稳定性。

在国内，伊利在河北、内蒙古、黑龙江等多个省份建设了精品奶源基地。位于内蒙古的敕勒川生态智慧牧场，已成为智能化程度高、低碳环保技术先进的智能牧场代表，全智能无人挤奶机器人、饲喂机器人、推料机器人等应用广泛，牛舍的温度、湿度、光照等可以实现自动调节，数字化智慧管理覆盖生产全流程，协同保障原奶品质。

创新导向，加强研发全方位合作

早在2014年，伊利在荷兰成立了欧洲研发中心，重点关注奶牛养殖、乳品研发和食品安全等专业领域。4年后，伊利欧洲研发中心升级为伊利欧洲创新中心，研究也扩展到生命科学、营养健康、食品安全和技术研发等方面，实现在健康食品领域对前沿科技的全方位探索。

如今，伊利欧洲创新中心与荷兰瓦赫宁根大学、英国剑桥大学、国际生命科学研究所、德国慕尼黑工业大学等欧洲高校、科研机构建立起合作关系，成为伊利连接欧洲食品、乳业领域的创新枢纽。“只有不断突破科技创新的边界，才能满足消费者的多元化、高品质需求。”伊利集团执行总裁刘春喜说。

之后，伊利接连建设了大洋洲创新中心、东南亚创新中心、日本创新中心等海外创新中心，协同实现短期聚焦科研成果转化、中期攻关乳业关键技术、长期关注健康趋势发展的研发目标。

在呼和浩特市伊利现代智慧健康谷，由伊利参与建设的国家乳业技术创新中心，集聚了大规模的乳业顶尖智库。伊利联合其他共建单位围绕全产业链进行创新链布局，形成了覆盖乳业全产业链的创新实体网络，为行业企业提供全方位、多元化的技术创新服务和系统化解决方案，为技术成果转化和应用提供支撑。

全球布局，持续实现市场新突破

伊利连续参加7届进博会，始终坚持展示新成果、新变化，让观众能够直观感受到企业在全球市场的布局和突破。

以印度尼西亚为起点，伊利将国内品牌“安慕希”等产品销往东南亚市场。2018年，伊利面向印尼消费者推出新款冰淇淋，在当地备受青睐。2021年，伊利投资建设的印尼乳业生产基地正式建成投产。如今，伊利印尼子公司生产的40多款冰淇淋产品已覆盖印尼全境，并出口至东南亚、中东和非洲等地。

今年，伊利旗舰店在美国洛杉矶正式投入运营，上市了液态奶、奶粉、黄油等多品类的产品。目前，伊利产品已成功远销60多个国家和地区。据介绍，伊利将持续推进国际化战略，不断完善产业生态圈，逐步实现“让世界共享健康”的梦想。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经