“银十”超“金九”
十月份商品房成交同比环比双增长
2024年11月07日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京11月6日电 （记者丁怡婷）10月份，商品房成交实现同比、环比双增长。住房城乡建设部相关司局负责人介绍，存量增量政策“组合拳”作用显现，全国房地产市场呈现止跌回稳积极势头。
“全国房地产市场监测系统”网签数据显示——
商品房销售面积同比的连续下降出现拐点。10月份，全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。
商品房销售面积环比“银十”超“金九”。10月份，全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%，二手房网签成交量环比增长4.5%。
“房地产市场‘金九银十’的说法是指三季度末月房企会拼业绩冲销量，四季度首月则一般会受上月冲量的透支影响。今年‘银十’超过‘金九’是2007年起首次，十分罕见。”住房城乡建设部相关司局负责人说。
成交量增长从一线城市向更多城市扩大。一线城市新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京等城市新房成交量同比增幅超过30%，北京、上海、深圳等城市二手房成交量同比增长超过50%。分地区看，11个省份新建商品房网签成交量同比增长，较上月增加6个。其中，湖南、天津、广东、江西、江苏同比增幅超过10%；20个省份二手房网签成交量同比增长，较上月增加2个，其中，北京、上海、河北、辽宁、浙江、湖南、重庆、贵州、甘肃、陕西、宁夏同比增长超过10%。
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 12 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金辉：借助进博会平台展示中国酒店业高质量发展
- 人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞、任妍）“进博会是中国坚定不移推进对外开放的窗口，也为中国品牌提供了一个展示自身实力和形象的国际舞台，促进了国际间的交流与合作，希望通过进博会向全球展示中国酒店业高质量发展。”华住集团首席执行官金辉在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，华住在做好国内市场的同时，探索国际化路径，加速将海外优秀酒店品牌引入中国。…
- 评论
- 关注