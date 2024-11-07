本报北京11月6日电 （记者丁怡婷）10月份，商品房成交实现同比、环比双增长。住房城乡建设部相关司局负责人介绍，存量增量政策“组合拳”作用显现，全国房地产市场呈现止跌回稳积极势头。

“全国房地产市场监测系统”网签数据显示——

商品房销售面积同比的连续下降出现拐点。10月份，全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。

商品房销售面积环比“银十”超“金九”。10月份，全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%，二手房网签成交量环比增长4.5%。

“房地产市场‘金九银十’的说法是指三季度末月房企会拼业绩冲销量，四季度首月则一般会受上月冲量的透支影响。今年‘银十’超过‘金九’是2007年起首次，十分罕见。”住房城乡建设部相关司局负责人说。

成交量增长从一线城市向更多城市扩大。一线城市新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京等城市新房成交量同比增幅超过30%，北京、上海、深圳等城市二手房成交量同比增长超过50%。分地区看，11个省份新建商品房网签成交量同比增长，较上月增加6个。其中，湖南、天津、广东、江西、江苏同比增幅超过10%；20个省份二手房网签成交量同比增长，较上月增加2个，其中，北京、上海、河北、辽宁、浙江、湖南、重庆、贵州、甘肃、陕西、宁夏同比增长超过10%。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经