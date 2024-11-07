黑龙江东宁农技工作者郭雯——
培育优良菌种 帮助农户增收
从黑龙江省东宁市驱车一路向北，来到国家级黑木耳标准化栽培示范园区，一栋栋温室大棚依次排开。大棚内，秋季挂袋木耳菌包迎来了收获。
密密麻麻的菌包之间，东宁市食用菌研发中心主任郭雯时而俯下身，时而抬起头，认真观察木耳长势。“棚里要保湿、保温、通风，这几天最好把棚头的门都关上。等采摘的时候，再将棚边塑料布抬高一些，增加棚底通风。”郭雯叮嘱菌农。
郭雯今年36岁，是土生土长的东宁人。10年前，她从东北农业大学食品科学专业研究生毕业时，老家正在引进相关人才，而她正好符合条件。
东宁气候温和湿润、地貌独特，是重要的黑木耳生产基地。凭借自身的学历和能力，郭雯应聘到东宁市食用菌研发中心。
“东宁非常重视人才培养，给予我们施展才干的平台。”郭雯说，东宁市目前有黑木耳研发机构14家、黑木耳产业科技型企业2家，从事科研和技术指导的人才超过200人。
“为了给菌农提供参考，我们做了菌种对比实验研究，拌料、装袋、灭菌袋都自己做，出耳时整天待在大棚观察长势、记录数据。如此循环往复，我们把东宁10多种常见菌种摸索清楚，明确了适宜的栽培模式，淘汰了弱势菌种。”郭雯回忆。
菌农对种植环节的技术需求较多，郭雯每天专业书籍不离身，在学习文献的同时，还积极与高校和科研院所交流。
熟悉郭雯的人都知道，大棚和实验室是她最常待的地方。
“这是新引进的黑木耳杂交菌种，马上就可以推广种植！”实验室里，郭雯身穿白大褂，小心翼翼地用双手捧起试验菌包，喜悦之情溢于言表。
“新菌种的优势是菌丝强壮、出耳快、采摘时间早、产量高。菌种抗逆性强，可以降低菌包染菌率，减少损失。平均每袋干木耳产量达60克，较以往菌种产量提升10%至20%。”郭雯介绍。
为丰富黑木耳菌种种类及拓展食用菌多元化栽培，郭雯团队积极创新，推进杂交菌种选育试种、富硒木耳栽培等课题研究。
“我在调研时发现，木耳种植过程中，灭菌时长非常关键。时间短了会导致灭菌不彻底；时间长了的话，生产周期也长，影响种植经济效益。”郭雯说。
如何找到最优的时间节点？郭雯逐个分析种植环节，评定操作过程的风险等级，最终找出关键控制点——灭菌条件。
那段时间，她整天泡在实验室里，终于有了新发现：把传统的常压灭菌8小时延长至12小时，可降低5%的杂菌率。
杂菌率越低，木耳品质越高，菌农收入也就越高。郭雯将这一技术参数耐心地向菌农讲解和宣传，通过增加菌包成品率，每年全市累计减少损失4000万元。
作为科技特派员，郭雯举办食用菌技术培训100多场，培训千余人次。从菌种培养到栽培管理，从营养成分到加工方法，培训内容涵盖黑木耳种植各环节。交谈中，郭雯的手机响个不停。“我们给市里6个乡镇都建了技术指导群，分享种养知识和栽培技术、解答菌农疑惑。这段时间24小时在线。”郭雯说。
眼下，菌农忙于明年菌包的制作，这是决定黑木耳收成的关键。郭雯经常下乡探查问题，一对一指导。“我会坚持做好这份工作。”郭雯说。
《 人民日报 》（ 2024年11月07日 12 版）
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