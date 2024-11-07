原标题：广州客运段开展综合应急技能培训 打造旅途中生命安全绿洲

“这次培训很有意义，系统地进行应急救护技能学习，能够更好地为有需要的乘客提供帮助。”11月5日，在广铁集团广州客运段应急与急救能力培训现场，贵广动车队列车员薛冰有感而发地说道。

为提高铁路客运人员的应急救护能力，彰显“人民铁路为人民”的高度责任感，11月5日，由广州市精神文明建设办公室指导，广州客运段、越秀区新时代文明实践中心、越秀区红十字会机关等联合举办的“身心同健康‘救’在您身边”——2024年广州客运段应急与急救能力培训，在广州客运段举行。

紧急时刻，专业铸就安全防线

客运服务中，意外伤害难以预料，如果事故现场的“第一目击者”在专业救援到来之前及时提供必要的救治措施，将会为受害者赢得更多的救援时间。

“应急救护的黄金时间是4分钟以内，因此，应急救护的理念就是突出一个‘早’字”……为了提高客运服务应急专业技能，活动邀请了全国文明家庭、中国最美家庭、全国学雷锋最美志愿者、广东好人、广州市道德模范徐暐杰为在场的干部职工进行应急救护培训，培训采取“理论＋模拟情景＋实操”的方式进行。

培训中，徐老师就旅客出行中发生几率较高的典型案例向客运段参培人员详细讲解了遇到突发情况时的必备常识、急救须知、常规心肺复苏方法和意外性伤口处理措施。

参培人员在应急救护志愿者的引导下，利用人体模型进行了心肺复苏术、外伤骨折紧急处理、海姆立克急救法等急救技能练习。学员热情高涨，分组轮流。学员们在“学＋练”的教学方式中，按照培训师讲解的动作要领进行模拟练习，救护培训师现场指导纠错，确保动作规范、准确，进一步熟悉了这些生死时刻的救命“绝技”。

心理关怀，构建健康之旅

身与心的健康一样重要，除了身体上的应急救护，心理健康也成为本次培训的重点之一。

“客运工作非常繁忙，面对应激事件要如何处理、事后如何自我情绪调节，日常如何建立良好的心理健康基础，都是需要学习和锻炼的。”心理健康讲师吴晓嫦围绕“心理情绪控制的要领”深入浅出地从如何调解压力与情绪等方面，并结合实际案例，为在场的参培人员讲授了如何舒缓心理压力，保持心理健康。

实践演练，理论与实操相结合

学练结合突破理论与实战代沟。本次活动还设置了气道异物梗阻处置区、心肺复苏体验区、昏迷伤者评估区等多个互动体验区供广州客运段干部职工打卡学习，与主会场活动同步进行。

在客乘出行的过程中，总有一些突发情况在所难免。特别是在乘车期间，一旦旅客突发疾病，呼吸不畅，及时提供准确、专业的援助，是保障乘客的生命安全非常重要的一环。广州客运段开展铁路职工应急救护培训，扎实地进一步增强乘务工作人员的安全意识以及应急处突能力，为乘客提供更加专业的应急救护服务，切实保护乘客的生命安全。

2024年截至目前，广州客运段已成功处置560起旅客突发疾病事件，救治旅客604名，收到表扬信、锦旗等共486次。每一次行动都见证了广州客运段对旅客生命的尊重与爱护，也展示了集团在安全领域的不懈努力与成果。

(责编：曹淼、李源)

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