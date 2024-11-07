人民网记者 车柯蒙

10月23日，第九届陆家嘴咖啡文化节在上海开幕，现场发布的《全球咖啡产业发展趋势洞察报告》显示，2023年，中国咖啡产业规模达到2654亿元，比上年增长30%以上；全国咖啡消费者总数接近4亿人，咖啡年消费量达28万吨。

11月6日，上海“四叶草”内，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）的巴西国家馆正式开馆，来自大洋彼岸的咖啡生豆、农产品亮相东方国际舞台，迅速圈粉。

不到半个月，超大规模的市场与原产地的好产品，在中国这片充满机遇与活力的热土相遇。

一粒咖啡豆，如何借助进博会平台，驱动两国相关产业进一步发展？在巴西馆展出的系列产品中，来自中国品牌瑞幸展出的金奖咖啡豆产品成为透视进博机遇的生动样本。

11月6日，进博会巴西国家馆开馆。受访对象供图

随着咖啡文化的普及和购买力的提升，中国消费者对咖啡的品质要求日益提高。由于当地温度、土壤和气候的多样性，巴西盛产优质咖啡，是世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一。近年来，巴西咖啡豆源源不断地进入中国市场，满足了更多中国消费者对优质咖啡的需求，更为巴西相关产业发展注入动力。

巴西咖啡出口企业委员会发布的报告显示，2023年至2024年度巴西对中国的咖啡豆出口量，较2022年至2023年度增长186.1%，增幅排名第一。

进博会不仅为巴西咖啡豆打开了广阔市场，更将中国发展机遇分享给当地民众，实现互利共赢。2024年6月，瑞幸咖啡与巴西达成三年约12万吨采购协议，占巴西全年咖啡豆出口总额的约1/3。借助进博会这一平台，18000多公里之外的巴西咖啡豆迎来更广阔市场机遇。随着中巴经贸合作不断深化，越来越多的巴西优质农产品进入中国千家万户，丰富中国消费者的餐桌。

共享进博机遇的，不止咖啡豆。

“冻榴莲解冻后像冰淇淋一样香甜清爽，还可以烤着吃，外焦里嫩……”在七届进博会“全勤生”佳农的展台上，源自泰国金枕榴莲的核心产区的小金条冻榴莲、产自墨西哥科利马地区的有机香蕉首度与消费者见面。

第七届进博会开幕首日，来自厄瓜多尔、墨西哥等地区的香蕉与消费者见面。人民网记者 车柯蒙摄

11月5号，进博会开幕首日，上海佳农香蕉实业有限公司香蕉产品经理郑守辉接待了一波又一波海外参展商。“来自厄瓜多尔的香蕉种植商用手机翻译器与我交流，想成为我们的供应商。”郑守辉说，借助进博会平台和中国的庞大市场优势，展品变商品的故事每年都在发生。

在首届进博会参展的厄瓜多尔皇帝蕉，从小众水果一跃成为消费者餐桌上的“宠儿”。据郑守辉介绍，目前，在厄瓜多尔当地，大约有200多个农户从事皇帝蕉种植，向中国市场供应200至400吨皇帝蕉。

得益于进博机遇，当地农户种植没有了后顾之忧。“随着生活水平的提高，中国消费者对于高品质水果的需求逐年旺盛。在2023年，公司进口香蕉销售量达到176万吨，这为原产地供应商和种植户提供了新机遇。”郑守辉说。

事实上，进博会“新时代，共享未来”的新意，正在“四叶草”之外遍地开花。

9月初，第一批非洲冷冻羊肉进入中国；近期，中国首次从马来西亚进口新鲜榴莲……业界专家认为，中国消费者对品质更高、性价比更佳的产品有着强烈需求，这为各国企业创造了难得的机遇。

(责编：孙红丽、高雷)

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