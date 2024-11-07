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李鹏程：利用先进技术打造新质生产力 推动中国乳业数智化转型升级

2024年11月07日08:43 | 来源：人民网
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 人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，进博会为全球各国开展国际贸易、展示各国发展成就提供了一个开放型合作平台。从首届进博会至今，蒙牛已经连续七年参加进博会，为加快中国乳业走向世界的步伐贡献力量。“未来，蒙牛将持续利用先进技术打造新质生产力，推动中国乳业的数智化转型升级。”

李鹏程表示，长期以来，蒙牛在市场、科研、原材料等方面在全球范围内展开国际合作，打造中国乳业全球价值链。蒙牛在国内建立了45座生产基地，在新西兰、印度尼西亚、澳大利亚建有海外生产基地，产品已出口至东南亚、大洋洲、北美等十余个国家和地区。在今年上半年，蒙牛旗下冰淇淋品牌艾雪在印尼市场稳居市场份额第一，在菲律宾即食冰淇淋市场份额位居第二。

在本届进博会上，蒙牛旗下奶酪品牌妙可蓝多与新西兰蜂蜜品牌麦卢峰达成战略合作，首次将该品牌引入中国市场。

“随着中国经济的发展，营养健康食品的市场消费呈现需求细分多样化的趋势。”李鹏程表示，目前，中国人均奶类消费量相较于全球平均水平仍有较大差距。未来，中国奶类市场消费量有望大幅提升。

在新一轮工业革命下，一批新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。对此，李鹏程表示，当下，全球制造业已经进入工业4.0时代，数智化转型是企业发展的必由之路。2023年，蒙牛数智化战略进入3.0阶段，打造了全球液态奶首座全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂，并于今年获批成为中国乳业首座“灯塔工厂”。

李鹏程指出，与传统工厂相比，宁夏工厂人均效能提高了20倍，能耗降低43%，打造出“一百人、一百万吨产能、100亿元产值”的乳业年度高人效比。

如何从整个产业链的角度持续推动减排工作，是乳业实现可持续发展的重要一环。

李鹏程表示，蒙牛通过绿色包装、低碳运输等方式进行低碳管理，多款产品实现了“碳中和”。未来，面对环境和社会的挑战，蒙牛将坚持GREEN战略，引领带动全产业链迈向绿色、可持续的高质量发展阶段。

李鹏程表示，研发创新是发展新质生产力的动力引擎，作为中国乳业品牌，蒙牛践行开放式创新理念，不仅在营养、牧草、种源等多个科研领域不断深耕，还积极与国内外科研机构和企业合作，共同开展前沿技术的研究和应用，助力乳业打造新质生产力。

(责编：孙红丽、高雷)
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