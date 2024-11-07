前三季度我国服务进出口总额同比增长14.5%
2024年11月07日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京11月5日电 商务部5日发布数据显示，2024年前三季度，我国服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。数据显示，前三季度，我国服务出口22733.4亿元，同比增长15.3%；服务进口32448亿元，同比增长14%；服务贸易逆差9714.6亿元。
知识密集型服务贸易继续增长。前三季度，知识密集型服务进出口21334.2亿元，同比增长5.3%。其中，知识密集型服务出口12063.1亿元，同比增长4.8%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为21.4%、8.7%；知识密集型服务进口9271.1亿元，同比增长6%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为36.6%、11.5%。
旅行服务增长迅猛。前三季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口15052.8亿元，同比增长42.8%，为服务贸易第一大领域。
(责编：王震、陈键)
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