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粤港澳三地将共同主办2024大湾区科学论坛

2024年11月07日08:52 | 来源：新华社
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新华社广州11月6日电（记者陆浩）记者从6日举行的2024大湾区科学论坛新闻发布会上获悉，以“开放科学 勇立潮头”为主题的2024大湾区科学论坛定于11月16日至18日在粤港澳三地同步举办。这是该论坛首次由广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府共同主办。

本届论坛将设置开幕式、主论坛、14场分论坛和5场特色活动。其中，开幕式和主论坛将于11月17日在广州南沙召开；14场分论坛将围绕科学界和产业界的前沿性、热点性话题进行讨论，为大湾区更好地参与全球科技创新、加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心建言献策。

今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，也是澳门回归祖国25周年。本届论坛特设了澳门论坛等活动，通过集中展现大湾区在科技创新合作中取得的积极成效，彰显科技创新力量是大湾区发展的重要支撑。

广东省委常委张国智在新闻发布会上表示，本届论坛将呈现三大特点：一是聚焦科学前沿，围绕脑科学与类脑智能技术、人工智能、未来材料等前沿话题展开探讨，抢抓新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，助力大湾区未来产业发展；二是聚焦开放合作，邀请港澳及欧美、亚太等24个国家和地区的学者参会，通过科技开放合作、共建共享，助力大湾区加快建设成为具有全球影响力的国际科技创新中心；三是聚焦协同创新，围绕大湾区重点发展的领域，邀请科学家、科研机构、科技企业、投资人、技术经理人共同参与，探讨科技成果推动经济发展的新方向。

大湾区科学论坛由“一带一路”国际科学组织联盟发起，已成功举办两届。

(责编：王震、陈键)
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