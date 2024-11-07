新华社北京11月6日电（记者叶昊鸣 高敬）2023年，我国非化石能源占能源消费总量比重增长至17.9%；可再生能源发电总装机达到15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%；海上风电机组最大单机容量突破2万千瓦……日前，生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》，展现了我国应对气候变化部署持续取得新成效。

“年度报告全面展示2023年以来各领域各部门应对气候变化政策、措施和重点工作的进展和成效，以数据和事实体现我国重信守诺、聚焦落实的理念，体现了我国积极应对气候变化的负责任态度。”在6日生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部应对气候变化司司长夏应显说。

绿色低碳转型，涉及经济社会发展和人民生活的方方面面。

制造业绿色低碳转型成效显著。根据报告，2023年，我国规模以上装备制造业、高技术制造业增加值分别比上年增长6.8%、2.7%，占规模以上工业增加值比重分别为33.6%、15.7%。

交通领域绿色低碳水平持续提升。报告提出，2023年，全国铁路、水路货运量比2018年分别增加10.09、23.40亿吨，全国沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车等绿色运输方式疏运煤炭比例为91.8%、疏运铁矿石比例为78.8%；新能源汽车保有量达到2041万辆，充电基础设施新增338.6万台。

城乡建设领域节能降碳成效显著。报告显示，2023年，全国城镇新建绿色建筑面积占城镇新建建筑面积达到95%；89.7%的县级及以上党政机关建成节约型机关，公共机构绿色低碳积极发挥示范引领作用。

生态系统碳汇能力巩固提升。根据报告，我国人工林保存面积达到13.14亿亩，森林覆盖率达到24.02%，草原综合植被盖度达50.32%；2012年以来，累计实施湿地保护项目3400多个，新增和修复湿地80余万公顷。

“我国推动产业和能源结构调整，采取节能提高能效、建立完善碳市场、增加森林碳汇、提高适应能力等一系列措施，构建完成碳达峰碳中和‘1+N’政策体系，能源和产业结构不断优化，碳市场建设不断取得进展，碳排放统计核算等基础能力持续提升，经济社会发展全面绿色转型取得新成效。”夏应显说。

应对气候变化是人类共同的事业。夏应显表示，我国坚持多边主义，坚持共同但有区别的责任等原则，积极建设性参与应对气候变化全球治理进程；深入开展气候变化南南合作，帮助最不发达国家、非洲国家、小岛屿国家等发展中国家提高应对气候变化能力。

11月11日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）将在阿塞拜疆首都巴库举行。

(责编：王震、陈键)

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