人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快绿色转型，降碳成效显著

我国应对气候变化工作迈上新台阶

2024年11月07日08:55 | 来源：新华社
小字号

新华社北京11月6日电（记者叶昊鸣 高敬）2023年，我国非化石能源占能源消费总量比重增长至17.9%；可再生能源发电总装机达到15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%；海上风电机组最大单机容量突破2万千瓦……日前，生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》，展现了我国应对气候变化部署持续取得新成效。

“年度报告全面展示2023年以来各领域各部门应对气候变化政策、措施和重点工作的进展和成效，以数据和事实体现我国重信守诺、聚焦落实的理念，体现了我国积极应对气候变化的负责任态度。”在6日生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部应对气候变化司司长夏应显说。

绿色低碳转型，涉及经济社会发展和人民生活的方方面面。

制造业绿色低碳转型成效显著。根据报告，2023年，我国规模以上装备制造业、高技术制造业增加值分别比上年增长6.8%、2.7%，占规模以上工业增加值比重分别为33.6%、15.7%。

交通领域绿色低碳水平持续提升。报告提出，2023年，全国铁路、水路货运量比2018年分别增加10.09、23.40亿吨，全国沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车等绿色运输方式疏运煤炭比例为91.8%、疏运铁矿石比例为78.8%；新能源汽车保有量达到2041万辆，充电基础设施新增338.6万台。

城乡建设领域节能降碳成效显著。报告显示，2023年，全国城镇新建绿色建筑面积占城镇新建建筑面积达到95%；89.7%的县级及以上党政机关建成节约型机关，公共机构绿色低碳积极发挥示范引领作用。

生态系统碳汇能力巩固提升。根据报告，我国人工林保存面积达到13.14亿亩，森林覆盖率达到24.02%，草原综合植被盖度达50.32%；2012年以来，累计实施湿地保护项目3400多个，新增和修复湿地80余万公顷。

“我国推动产业和能源结构调整，采取节能提高能效、建立完善碳市场、增加森林碳汇、提高适应能力等一系列措施，构建完成碳达峰碳中和‘1+N’政策体系，能源和产业结构不断优化，碳市场建设不断取得进展，碳排放统计核算等基础能力持续提升，经济社会发展全面绿色转型取得新成效。”夏应显说。

应对气候变化是人类共同的事业。夏应显表示，我国坚持多边主义，坚持共同但有区别的责任等原则，积极建设性参与应对气候变化全球治理进程；深入开展气候变化南南合作，帮助最不发达国家、非洲国家、小岛屿国家等发展中国家提高应对气候变化能力。

11月11日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）将在阿塞拜疆首都巴库举行。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
李鹏程：利用先进技术打造新质生产力 推动中国乳业数智化转型升级
　　人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，进博会为全球各国开展国际贸易、展示各国发展成就提供了一个开放型合作平台。从首届进博会至今，蒙牛已经连续七年参加进博会，为加快中国乳业走向世界的步伐贡献力量。…
2024进博观察：拿着翻译器谈生意展销两旺
　　10月23日，第九届陆家嘴咖啡文化节在上海开幕，现场发布的《全球咖啡产业发展趋势洞察报告》显示，2023年，中国咖啡产业规模达到2654亿元，比上年增长30%以上；全国咖啡消费者总数接近4亿人，咖啡年消费量达28万吨。 11月6日，上海“四叶草”内，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）的巴西国家馆正式开馆，来自大洋彼岸的咖啡生豆、农产品亮相东方国际舞台，迅速圈粉。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部