新华社北京11月6日电（记者高敬 叶昊鸣）生态环境部近日发布《全面实行排污许可制实施方案》提出，到2025年，全面完成工业噪声、工业固体废物排污许可管理，基本完成海洋工程排污许可管理，基本实现环境管理要素全覆盖。到2027年，排污许可“一证式”管理全面落实，排污许可制度效能有效发挥。这是记者从生态环境部6日举行的新闻发布会上获悉的。

记者了解到，从“十三五”开始，相关部门大力推进排污许可制度改革，实现了固定污染源排污许可管理全覆盖，完成了阶段性改革任务。近年来，党中央、国务院对深化排污许可制度改革提出了新要求。

生态环境部新闻发言人裴晓菲介绍，实施方案聚焦污染物排放量控制，推动固定污染源环境管理制度在深度和广度上进一步衔接融合，提出环境影响评价、总量控制、自行监测、生态环境执法、生态环境统计、环境保护税等制度与排污许可制度衔接路径，落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。

同时，实施方案还明确了深化排污许可制度改革路径，推动将工业噪声、工业固体废物、海洋工程依法纳入排污许可管理，探索将电磁辐射、畜禽养殖氨排放等依法纳入排污许可管理的路径，实现固定污染源的多污染物协同治理，实现排污单位全覆盖、环境管理要素全覆盖、排放量管控全覆盖。

裴晓菲说，实施方案全面落实固定污染源“一证式”管理，推动排污单位构建基于排污许可证的环境管理制度，强化排污许可、环境监测、环境执法的联合监管、资源共享和信息互通，创新信息化监管方式，完善环境守法和诚信信息共享机制，构建环境信用监管体系，强化社会监督。

(责编：王震、陈键)

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