天气转冷。以往，东北人说“冬季来了”，意味着严寒和“猫冬”的开始。如今，从北到南，从小众到大众，冰雪运动、冰雪旅游、冰雪消费在全国范围内日益升温。“冷”资源孕育“热”产业、激活“热”经济，这一“冷与热”的辩证法，为我们做好当下经济工作提供了启示，增添了信心。

有报告预测，2025年中国冰雪产业规模预计突破1万亿元。滑雪、冰钓、冰雪装备……生动诠释了“冰天雪地也是金山银山”的道理。

“冷”“热”转换的案例，不止于冰雪经济，在国民经济各行业各领域，都有一些看似冷门的学科、角落、生意。随着高质量发展的推进、多元化需求的涌现，这些冷门的、闲置的、沉睡的资源被一一“唤醒”，为经济发展注入源源不断的动力。

浙北莫干山脚下闲置的宅基地和农房，经过巧手改造，变成备受城里人欢迎的精品民宿、网红民宿；上海长江之滨钢铁厂搬迁后留下的高大厂房，摇身一变成为数据中心，实现从吞吐物料到吞吐数据的巨大转变；曾经风沙肆虐的大西北戈壁荒漠，装上光伏板和风机后变身“陆上三峡”，收获“发电+治沙”的双重效益……

推动“冷”“热”转换，需要解放思想，做到因地制宜。我国幅员辽阔，每个地方都有自己的特色。立足自身资源禀赋，瞄准细分市场需求，往往能闯出一片新天地。拿北方普遍拥有的“冷”资源来说，既可以发展冰雪经济，也可以发展绿色算力，不少地方已经依托天赐“凉”机做出了文章、尝到了甜头。关键是要注重需求牵引，在供给层面进行创造性转化，这考验着地方的发现力和创新力。

推动“冷”“热”转换，还需要善用科技，提高附加值。“冷”“热”转换往往需要一把钥匙，这把钥匙就是科技。远离海洋的新疆能在看似无用的盐碱地中打造海鲜养殖基地，靠的就是科学养殖。冰雪经济要延伸产业链，富有科技含量的冰雪装备是一个方向。蓬勃发展的数字经济，更是具有乘法效应，和诸多冷门资源结合后，往往能起到点“数”成金的效果。

人们对于经济运行的体感，不仅来自宏观的统计数字，更来自微观的实践创新。只要各地各部门开动脑筋、擦亮眼睛，在“冷”“热”转换上下功夫，就能为中国经济贡献更多力量。 （记者何欣荣）

新华社上海电

(责编：王震、陈键)

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