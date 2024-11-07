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中欧（中亚）班列乌苏站首发

2024年11月07日08:59 | 来源：新华社
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新华社乌鲁木齐11月6日电（记者初杭 关俏俏）11月6日11时许，随着一阵嘹亮的汽笛声，满载45组集装箱汽车配件的列车缓缓驶出新疆塔城地区乌苏铁路货场，中国新疆塔城乌苏—哈萨克斯坦阿拉木图中欧（中亚）班列成功首发。

这趟列车将通过阿拉山口铁路口岸出境，最终抵达哈萨克斯坦阿拉木图市。“钢铁驼队”再添新成员，为丝绸之路经济带核心区增添了一条重要物流通道。

近年来，新疆致力于打造我国向西开放桥头堡，不断加强区域物流枢纽建设。乌苏作为陆港型物流枢纽承载城市，积极参与其中，提升了本地物流效率，促进了与中亚、欧洲等地的经贸往来。

乌苏市自古以来就是东西方贸易的重要节点，作为古丝绸之路重要驿站见证了商旅往来和贸易繁荣。如今，借助新疆塔城重点开发开放试验区政策优势，叠加辐射北疆的区位优势，乌苏站于今年9月正式纳入新疆中欧（中亚）班列图定线路的发运站点，发挥其集散潜力。

据介绍，本月将有4趟班列自乌苏站组装货物始发，分别通过阿拉山口和霍尔果斯两个铁路口岸，出口至欧洲、中亚市场。这些班列将为乌苏及周边地区的特色农产品、工业品等提供一条高效、便捷的国际物流通道。同时，来自欧洲、中亚等地的优质产品将更加便利地进入新疆乃至全国市场。

中欧（中亚）班列乌苏站成功运营，不仅能更好地满足进出口贸易的发展需求，还将推动区域产业升级与集聚，带动产业结构优化调整，为北疆腹地经济发展注入新的活力。

(责编：王震、陈键)
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