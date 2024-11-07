新华社上海11月6日电(记者唐斯琦 曹嘉玥)“奋斗者”号模型、人形机器人“天工”、5G智慧工厂模型……第七届中国国际进口博览会国家综合展的中国馆里，一件件新颖的展品、一组组亮眼的数据，向世界各国宾客展现着中国式现代化的新气象。

走进以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题的中国馆，从深海空天开发到人工智能，从新能源到未来网络，多项全球首发、亚洲首展、中国首秀的新品引人瞩目，来自各行各业的新产品、新服务、新技术令人目不暇接。

“中国馆为我们打开了了解中国未来发展趋势的窗口。”在嫦娥六号探测器模型前驻足许久后，芬兰一家创新研发机构的负责人乌德感叹道。

在低空经济电子互动沙盘，5G-A技术先进的通信和感知能力，让低空飞行的高效安全和规模化管理成为可能；每当人形机器人抓取指定物品时，现场总能传来阵阵欢呼……

中国馆既“接天线”又“接地气”，观众在零距离的接触和参与中，可以感受到中国通过发展新质生产力培育新动能、实现高质量发展的不懈追求。

“从小芯片到大设备，这里展出的科技成果让我大开眼界。”来自纳米比亚一家医疗行业培训中心的负责人穆莱克第一次随纳米比亚商贸代表团参加进博会，希望将中国经验带回纳米比亚，帮助当地发展。

展览呈现的一组数据清晰明了：截至2023年10月，中国已与29个国家和地区签署了22个自由贸易协定；自由贸易试验区外商投资准入负面清单条目由190条缩减至27条；中国连续7年保持世界货物贸易第一大国地位，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴……

一位津巴布韦政府官员告诉记者，得益于共建“一带一路”倡议，越来越多的中国技术进入津巴布韦，越来越多的津巴布韦学生来到中国，希望通过这次进博会探索更多同中国的合作机会。

在中越友谊关——友谊智慧口岸沙盘中，一辆辆小货车来去匆匆，口岸繁忙的景象生动展现在中外宾客眼前。据现场工作人员介绍，友谊智慧口岸项目基于卫星导航和5G技术，利用智能设施设备，实现货物24小时不间断智能通关，有效降低企业成本、促进贸易往来。

搭建合作平台、创造发展机遇，中国的开放包容和大国担当充分彰显。

本届进博会吸引了来自129个国家和地区的3496家展商参加，其中包括297家世界500强和行业龙头企业，还有来自多国近800个采购团体参展与会，数量创历届新高。

“在进博会可以实现世界与中国的双向互动。”参观完展览后，阿根廷Fao 41海产品公司总裁戈麦斯表示，中国的市场巨大、充满潜力，期待将更多海产品带到中国。

走出中国馆，环顾周围，通透的中国馆以开放的姿态向四面敞开，与其他国家的展馆相邻而设、彼此呼应，连廊上人头攒动、热闹非凡。东方进博之约，世界共享机遇，中国式现代化在此与世界“握手”，绘就四海宾朋奔赴共赢之约、发展之约、未来之约的画卷。

(责编：王震、陈键)

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