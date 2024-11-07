新华社上海11月6日电(记者于帅帅 闫洁 凌馨)咖啡香溢、蜂蜜香甜、玫瑰鲜艳……一批色香味俱全的非洲特色农产品在第七届中国国际进口博览会上打开“机遇之门”。寻味“进博会上的非洲”之旅，既是感受中国对外开放诚意之旅，也是体会真实亲诚对非政策理念之旅。

本届进博会邀请包括非洲国家在内的37个最不发达国家参展并提供120多个免费展位，积极扩容非洲产品专区。28岁的“亚的斯咖啡”员工露丝·文多森·特斯法耶虽是进博会“新人”，但带来的展品——埃塞俄比亚咖啡早已是进博会“明星”。

特斯法耶兴奋地告诉记者，自2019年“登陆”进博会以来，埃塞俄比亚咖啡知名度和需求量大涨，对华出口明显增加，越来越多当地咖啡生产商开始针对中国市场偏好调整产品和包装。“中国消费者对咖啡等产品日益增长的需求，为非洲企业提供巨大发展机遇。此外，中国的支持性政策也助力非洲产品更顺畅地进入中国市场，这对非洲出口商来说是变革性的。”

中非合作是南南合作的重要组成部分。今年9月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化十大伙伴行动，为中非合作规划了新的蓝图，同时为全球南方现代化建设提供了新路径。

今年是非洲产品专区第二次亮相进博会。据中国食品土畜进出口商会介绍，今年这一专区面积扩展至225平方米，汇集来自马达加斯加、莫桑比克等13个非洲最不发达国家的25家农产品出口企业，展区规模较上届有明显提升。此次非洲产品专区还特别邀请莫桑比克夏威夷果和腰果等最新准入产品出口商参展，与中方采购商开展“一对一”合作对接，助力企业抢抓机遇开拓市场，共享中非合作论坛成果。

马达加斯加的羊肉产品今年首次亮相进博会。这个非洲岛国农业资源丰富，农业人口众多，但受制于落后的基础设施和薄弱的农业生产条件，农业现代化发展潜能亟待挖掘。

马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长米歇尔·阿农德拉卡日前接受新华社记者专访时说，中国市场对马达加斯加羊肉的进口，体现了中国持续对外开放、扩大进口非洲农产品的诚意，同时中国市场的巨大潜力将大大激发马达加斯加农民养殖山绵羊的积极性，为农民脱贫致富和国家农业现代化发展提供可行路径。

进博会上从不缺来自非洲的甜蜜。今年，进博会还迎来坦桑尼亚蜂蜜和毛里求斯特种糖两种新展品。

坦桑尼亚未来企业发展公司是参加第七届进博会的34家坦桑尼亚展商之一，展品包括蜂花粉、天然蜂蜜和蜂蜡等。公司养蜂顾问杰克逊·姆波内拉告诉新华社记者，这次参展对坦桑尼亚蜂蜜商家来说是一次宝贵机遇，为当地蜂蜜产品进入中国市场铺路，也标志着坦桑尼亚蜂蜜品牌在全球市场迈出坚实一步。

自2021年年初中国—毛里求斯自由贸易协定生效以来，毛里求斯“小蔗糖”迎来中国市场“大机遇”。毛里求斯别名“甜岛”，最重要的农作物之一就是甘蔗。制糖业曾一度占该国国内生产总值的近三分之一、出口总额的九成以上。如今，制糖业对毛里求斯国内生产总值的贡献率仍在2%以上。

毛里求斯糖业联合组织首席执行官德韦什·杜基拉表示，从中长期看，在自贸协定生效、进博会“溢出效应”和中国市场对非洲农产品进一步开放三重利好叠加之下，中国市场将有力拉动毛里求斯经济增长。

位于肯尼亚首都内罗毕北部的“凯伦玫瑰”花场内，颜色丰富、一枝多苞的玫瑰花蕊鲜艳欲滴。这家花企5年前进军中国市场，随着业务不断增长，今年选择“试水”进博会平台，以期进一步扩大在中国市场的影响力。

企业商务经理卡尔文·埃马达乌说，“凯伦玫瑰”正在开发新品，以满足中国消费者偏好。他认为，进博会搭建了一个了解中国市场、建立长期业务伙伴关系的绝佳平台。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡关贾表示，对非洲产品来说，能够在中国市场分一杯羹就意味着拥有了拓展全球市场的底气。“中国向非洲开放市场令人鼓舞，是真正的朋友。”

(责编：王震、陈键)

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