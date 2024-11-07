抢“鲜”预订！80家企业及机构集体签约下届进博
2024年11月07日09:05 | 来源：新华社
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新华社上海11月6日电（记者周蕊 唐诗凝）6日晚间，80家企业及机构集体签约第八届进博会，签约展览面积近5万平方米。提前一年即签约，一个个合同代表着全球企业对进博会投下“信心票”。
雅诗兰黛集团是现场签约第八届进博会的企业之一，今年旗下17个品牌的近百款新品重磅亮相，展台超过三分之一的面积用来展示集团当前研发投入亮点。“我们对中国市场充满信心，中国消费者越来越成为我们重要的灵感来源。”雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜说，企业将持续依托进博会平台，深耕本土化创新。
“进博会为我们提供了‘爆款加速器’。”优衣库中国公关总监董春芳说，连续五届参展，优衣库在进博会上推出超10款首发首展新品，不少新品从展品变成商品、更变成爆款，“我们希望成为进博会的‘铁杆’”。
“第八届进博会招展启动以来，企业报名积极踊跃，参与进博会的热情越来越高，对中国发展的信心越来越足。”商务部部长助理唐文弘表示，中国将坚定不移地推进高水平对外开放，加快构建新发展格局。进博会作为中国对外开放的重要平台，将继续发挥重要作用。中国将进一步优化展会服务、提升参展体验，同时加强与国际组织合作，推动进博会向更高水平、更广领域发展。
(责编：王震、陈键)
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