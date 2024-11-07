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张凯：守护美好家居生活 助推地板行业健康发展

人民网记者 陶建
2024年11月07日09:06 | 来源：人民网
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“木地板作为家装的主要材料之一，跟我们的居家生活是离不开的。”久盛地板有限公司董事长张凯在做客“人民会客厅”栏目时表示，消费者对美好家居生活的追求从来没有间断过，这也是整个地板行业一直处于不断发展态势的主要原因。

2024年9月20日，久盛在北京发出了“健康宣言”，呼吁社会各界积极响应实施健康中国行动的号召并加入推广“0胶0醛纯实木”计划，共同守护人民健康。

作为24年的地板品牌企业，为何要提出保护消费者的健康话题？企业自身为了消费者的健康又做了哪些努力？未来又有哪些新的行动计划？张凯在专访中作出了回应。

张凯表示，虽然行业整体向好，但低端市场的竞争越来越激烈。这两年，做健康高品质木地板的企业逐渐在行业洗牌中脱颖而出。

“我们的初心就是要做好健康、高品质产品，成为消费者所认可的品牌。”张凯说，2001年成立开始，就引进先进的进口设备，高标准投入花园式工厂建设，不断地完善品牌专卖店和服务网络，并建立了六大原材料基地，“我们希望能够更好地生产制造地板，把高品质健康产品推广到千家万户。”

在企业成长过程中，久盛为了规范市场，曾率先提倡材种实名制，推进木材名称规范化。

“中国的消费者非常喜爱木材，但大家对木材的称呼各种各样，有学名，有市场名称，还有一些俗称，而一些商家在销售过程中，用一些概念去混淆消费者的认知，我们把所有的材种名称都打在木地板的背面，让消费者更加清晰地明白自己买到的是什么材料，既为了保障消费权益，也为了行业良性竞争。”张凯说。

张凯表示，久盛在纯实木地板领域专注24年，做了很多创新，从风格创新到功能突破，实木地暖地板进入消费者视野就离不开久盛的大力推动。

2024年2月，久盛展开升级“实木地暖地板”为“纯实木地暖地板”的品牌战略，关于为何在“实木地暖地板”这个现已被消费者熟知的名称前，特意加个“纯”字，张凯解释道：“在产品品类名称中加上‘纯’字，有两层用意，一方面我们从2017年升级了实木品类，实木地暖地板品类可适应地面环境更苛刻的要求。从另外一方面来说，也是杜绝地板市场泛化实木的概念。”张凯坦言，“像目前市面上很多标称三层实木或新实木的地板，其实已经不是纯实木了。有些企业希望用实木的概念去更好地体现产品的价值，但只有纯实木完全0胶0醛，这才是一个最健康天然环保的品类。我们希望让消费者能分清楚产品之间的区别。”

在采访中，张凯多次表示，作为家居建材企业就要坚守住自己的底线，做好健康高品质的产品。

谈及企业发展的愿景，张凯说：“我希望未来能够始终做好健康高品质的产品，能够服务好消费者，做一家对消费者负责任，且长期发展的企业。”

(责编：孙红丽、高雷)
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