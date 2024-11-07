据新华社基加利/上海11月6日电（记者吉莉 于帅帅）卢旺达奥克斯乐园蜂蜜公司创始人索朗热·穆雷凯齐再次参加进博会，非常期待中国消费者能够品尝到她带来的精心培育的纯天然蜂蜜。今年，她希望这份来自卢旺达的甜蜜能够借助进博会平台，不断拓展中国市场，与更多卢旺达优质农产品一起，进入中国千家万户。

穆雷凯齐2016年创立了专注于生产和推广优质蜂蜜的公司，为消费者提供纯净的天然蜂蜜。为保证品质，她的公司挑选卢旺达东方省的辣木树作为蜜源植物。这些树均生长在没有农药污染的环境中。

穆雷凯齐表示，这种自然、生态的培育方式赋予了卢旺达蜂蜜高纯度的独特风味，她相信这种蜂蜜一定会受到中国消费者的青睐。

此前参加进博会的经历让穆雷凯齐记忆犹新。她说，首次参展时，中国市场就对来自卢旺达的蜂蜜表现出极大热情，展会期间中国采购商购买了她带来的全部样品。此后，尽管公司业务受到新冠疫情影响，但她依然对中国市场充满信心，相信进博会将为公司带来新的发展机遇。

谈到本届进博会，穆雷凯齐说，希望今年不仅能够展示产品，还能够找到合作伙伴，特别是通过电商平台，让卢旺达蜂蜜送达更多中国消费者。

2024年中非合作论坛北京峰会期间，中国加大了与非洲农产品合作，中卢双方签署了包括蜂蜜输华等在内的多项双边合作文件。卢旺达国家农业出口发展署市场和创新部负责人珍妮特·巴西马告诉新华社记者，卢旺达有三家蜂蜜展商参加今年进博会，他们将与采购商洽谈对接，以尽快促成蜂蜜出口中国。

巴西马表示，借助进博会的国际影响力，卢旺达展商希望与中国和其他国家建立合作关系，寻求更好发展。

本届进博会非洲产品专区面积进一步扩大，集中展示乳木果油、咖啡、芝麻、花生、大豆等非洲特色农产品。穆雷凯齐表示，这不仅是中国市场的开放，更是对非洲经济发展的有力支持，将进一步促进非洲经济增长，为大量从事农业生产的非洲民众带来更多机遇。

(责编：王震、陈键)

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