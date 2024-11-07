原标题：从灵巧操作巅峰挑战到具身智能产业前沿，这场科技盛会干货满满

11月4日-5日，首届珠海国际灵巧操作挑战赛暨具身智能产业大会在珠海国际会展中心圆满举办。本次活动由珠海市人民政府主办、珠海市香洲区人民政府承办，以“灵巧新生力，智汇创未来”为主题，集赛、展、会于一体，吸引了近300位来自学术界、产业界及投资界的顶尖学者、行业专家及企业家参与，深入探讨具身智能技术的前沿动态与发展趋势，助力粤港澳大湾区具身智能产业集聚发展。

11月4日下午，来自德国汉堡大学、美国Home Robot团队、香港大学、清华大学、中国科学技术大学及珠海本土企业的十余支海内外精英团队，围绕“机器人零件装配任务”“在杂乱物体中拾取物品”以及“机器人杂乱线缆整理插拔任务”三大场景赛道展开角逐。来自清华大学的团队Ai &Robot获得“机器人零件装配任务”赛道一等奖，团队代表、清华大学研究生罗弘赛后表示：“在比赛中深刻感受到了具身智能技术的蓬勃发展态势以及同行们对技术突破和应用的无限热情。”

会上宣布，明年珠海将继续举办第二届珠海国际灵巧操作挑战赛暨具身智能产业大会，一等奖奖金将高达100万美元，欢迎各路精英齐聚珠海。

近年来，具身智能成为国内外产业界、学术界和投资界重点关注并大力投入的硬科技赛道之一，有望成为继PC、智能手机、新能源汽车之后的下一个典型智能终端，带来颠覆性的产业升级机会。具身智能指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动的能力，可以简单理解为不同形态的机器人在真实的物理环境下执行各种任务，来完成人工智能的进化过程。

11月5日上午，具身智能产业大会开幕，各界嘉宾齐聚一堂，通过专业解读、案例分享、经验交流等形式，精彩呈现了具身智能领域的理论研究新进展与产业应用新成果，推动学术界、产业界与投资界之间深度对话。

中国工程院院士谭建荣在致辞中表示，要把握机遇，注重高水平人才培养和引进，打造具有国际竞争力的创新团队，推动具身智能产业在珠海加快发展。原科技部火炬中心主任贾敬敦表示，期望以本次大会为契机，吸引更多年轻人投身具身智能领域的研究与实践。

大会主旨分享环节，多位重量级嘉宾带来了最新学术成果和思考见解。浙江大学党委副书记、机器人研究院院长朱世强对AI背景下机器人技术的发展路径与瓶颈挑战进行了深度分析；香港大学教授席宁分享了机器人技术在工业自动化、生物医学、社会服务等领域的应用成果；德国卡尔斯鲁厄理工学院教授Ole Doering从中西双重视角出发，深刻剖析了AI技术与伦理问题；中国人工智能学会副理事长、清华大学计算机科学与技术系教授孙富春提出了传感器技术、算力硬件支持以及具身智能体构建等领域的未来发展趋势。

分会场则以“具身智能赋能生产生活”为主题，聚焦解决企业生产和群众生活领域的实际问题，进行了广泛而深入的探讨与交流。

大会现场设置了具身智能产品展示与互动区域，吸引了大量观众驻足体验。“脊柱内镜手术机器人”“人形仿生机器人”“机器人咖啡机”等30余件前沿具身智能产品，通过线上线下结合的方式进行全方位展示。借助“静态展览+互动体验”，观众们可以现场与人形机器人互动，观看智能灵巧手弹奏钢琴，还能品尝到机器人制作的香浓咖啡，不仅近距离感受到具身智能技术的非凡魅力，更深切体会到这项技术带来的变革与便利。

大会现场，重磅消息接连发布。润星泰电器、逸科兴制造、智新自动化等珠海优质创新企业发布了在具身智能产业链的重大科研攻关项目，包括“合金材料压铸领域的智能制造方案”“电子元器件生产领域的机械灵巧手装配方案”等11项技术攻关项目，现场张榜金额超亿元。香洲区与清瑞博源智能、有怡科技、跨维智能等6家具身智能领域的创新企业现场签订了投资协议。

大会现场揭晓了《珠海市香洲区首批具身智能创新链智库名单》，汇聚了浙江大学教授朱世强、清华大学教授孙富春、香港大学教授席宁等十余位行业顶尖专家与学者，他们将以其深厚的专业知识和前瞻性的战略眼光，为珠海具身智能产业的蓬勃发展提供不可或缺的智力支撑与战略引领。（记者 黄庆）

(责编：曹淼、李源)

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