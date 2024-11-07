11月6日，第七届中国国际进口博览会期间，天猫国际发布超100款全球新品。来自美国、英国、法国、日本等国家近100家海外新品牌与天猫国际携手参展。

据介绍，每年的进博会恰逢天猫双11，天猫国际为海外品牌搭建了一条从进博展品到双11新品的进口快车道，让国内消费者零时差拥有全球好物。

进博会天猫国际展台。（受访者供图）

本届进博会上，天猫国际继续扩大“全球朋友圈”，土耳其食品品牌Happy Village完成现场入驻签约。进博会前，包括新西兰口服美容品牌Tracel、法国头发护理品牌leonorgreyl、英国零食特产品牌waitrose、美国天然宠粮品牌Nutrisource、日本潮流服饰品牌YohjiYamamoto山本耀司、德国毛绒玩偶品牌Beaststown、韩国潮彩美妆品牌2aN等亮相进博的海外新品牌，在天猫国际开出中国首店，作为进驻中国市场的第一站。

《2024进口消费趋势报告》发布仪式。（受访者供图）

此外，天猫国际在进博会现场发布《2024进口消费趋势报告》。《报告》呈现今年6大进口消费趋势，科研养护、精准养生、定制孕育、加法养宠、家的N次方和城市机能；“美”“健康”和“情绪”是今年进口消费的关键词。

天猫相关负责人表示，随着高水平对外开放的持续推动，海外品牌加速拥抱国内超大规模市场，共享中国市场的发展机遇。2024年前三季度，1700多个海外商家在天猫国际开出中国首店，迄今有来自全球90多个国家和地区的超过 40000 个海外品牌入驻天猫国际，为中国消费者带来新潮、多元、个性化的全球供给。

(责编：董童、李源)

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