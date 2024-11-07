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中国工商银行举办第七届进博会中欧企业家大会

2024年11月07日11:22 | 来源：人民网
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11月6日，作为第七届中国国际进口博览会配套活动，中国工商银行在国家会展中心（上海）成功举办中欧企业家大会。近600名中外嘉宾参加大会。

会议期间，工商银行作为中欧企业联盟主席单位，代表联盟发布了《中欧企业商业信心调查报告2024》。该报告旨在通过构建中欧企业信心指数指标，围绕中欧经济合作、中欧企业经营现状及前景进行深入分析，并就联盟进一步深化“发展之桥”行动计划、拓展合作机遇、助推中欧经贸合作行稳致远提出建议及方案。

大会现场还举行了中欧企业联盟新成员入盟仪式，10家中欧优秀企业加入联盟大家庭。活动现场，6家中欧企业代表围绕加强中欧经贸合作等话题先后发言。工商银行境内外机构还与多家中欧企业客户达成八项合作成果，覆盖多币种贷款、跨境人民币合作、全球现金管理等多个领域。

大会后，工商银行配套举办了中国-斯洛文尼亚企业交流对接会。斯洛文尼亚国家商会、斯洛文尼亚中国商会代表，以及来自汽车制造、医疗制药等6大类行业的中斯企业代表约150人参加活动。

自第二届进博会以来，中欧企业家大会已连续6年成功举办，邀请世界500强高管、行业龙头企业家开展高端对话，聚焦维护全球产业链供应链稳定、推动经济数字化转型发展、绿色低碳产业创新、绿色发展共享未来等全球性重要议题，共商合作、共谋发展，为中欧企业搭建了沟通交流与务实合作的平台。

工商银行将进一步发挥金融优势和工行力量，依托中欧企业联盟、中德经济顾问委员会、中西企业顾问委员会、“一带一路”银行间合作机制（BRBR）等平台，更好地服务中欧经贸合作。

(责编：曹淼、李源)
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