人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前10月我国货物贸易进出口增长5.2%

2024年11月07日11:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （记者王震）据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易（下同）进出口总值36.02万亿元人民币，同比（下同）增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值5.07万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。

2024年前10个月我国进出口主要特点：

一、一般贸易、加工贸易等进出口增长

前10个月，我国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的64.1%。其中，出口13.58万亿元，增长7.8%；进口9.51万亿元，下降1.2%。同期，加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%，占18.1%。其中，出口4.13万亿元，增长1.6%；进口2.4万亿元，增长8.3%。

此外，我国以保税物流方式进出口5.09万亿元，增长14%。其中，出口1.96万亿元，增长11.5%；进口3.13万亿元，增长15.7%。

二、对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长

前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口3.36万亿元，增长12.5%；自东盟进口2.31万亿元，增长3.8%；对东盟贸易顺差1.05万亿元，扩大38.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.64万亿元，增长1.2%，占12.9%。其中，对欧盟出口3.04万亿元，增长3.5%；自欧盟进口1.6万亿元，下降2.9%；对欧盟贸易顺差1.44万亿元，扩大11.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.01万亿元，增长4.4%，占11.1%。其中，对美国出口3.04万亿元，增长4.9%；自美国进口9694.8亿元，增长2.9%；对美国贸易顺差2.07万亿元，扩大5.8%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.91万亿元，增长6.7%，占5.3%。其中，对韩国出口8556.7亿元，下降0.8%；自韩国进口1.05万亿元，增长13.8%；对韩国贸易逆差1987.4亿元，扩大2.1倍。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，出口9.48万亿元，增长8%；进口7.46万亿元，增长3.9%。

三、民营企业、外资企业进出口增长

前10个月，民营企业进出口19.85万亿元，增长9.3%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口13.37万亿元，增长9.3%，占我出口总值的64.3%；进口6.48万亿元，增长9.3%，占我进口总值的42.6%。同期，外商投资企业进出口10.61万亿元，增长1.3%，占我外贸总值的29.5%。其中，出口5.77万亿元，增长1.9%；进口4.84万亿元，增长0.5%。国有企业进出口5.48万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口1.63万亿元，增长4.2%；进口3.85万亿元，下降2.3%。

四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口两位数增长

前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。同期，出口劳密产品3.48万亿元，增长3.2%，占16.7%。其中，服装及衣着附件9327.5亿元，增长0.7%；纺织品8295.2亿元，增长5.8%；塑料制品6155.8亿元，增长7.4%。出口农产品5875.3亿元，增长4.4%。

此外，出口钢材9189.3万吨，增加23.3%；成品油4915.6万吨，减少7.2%；肥料2590.2万吨，增加0.6%。

五、铁矿砂、煤和天然气进口量增加

前10个月，我国进口铁矿砂10.23亿吨，增加4.9%，进口均价（下同）每吨778.2元，下跌1.6%；原油 4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油 4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。此外，进口初级形状的塑料2394.9万吨，减少1.8%，每吨1.08万元，上涨0.1%；未锻轧铜及铜材460万吨，增加2.4%，每吨6.75万元，上涨10.7%。

同期，进口机电产品5.75万亿元，增长8.6%。其中，集成电路4556.2亿个，增加15%，价值2.24万亿元，增长13%；汽车57.7万辆，减少9.3%，价值2334.4亿元，下降13%。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
前10月我国货物贸易进出口增长5.2%
　　人民网北京11月7日电 （记者王震）据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易（下同）进出口总值36.02万亿元人民币，同比（下同）增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。…
财经观察：时间都去哪了？户外运动点亮民众新生活
　　迎风奔跑，顺势打开滑翔伞，在湖北荆门市东宝区圣境山脚下体验低空滑翔的自由与浪漫；登上古道石阶，穿梭于万亩茶园，在浙江嵊州市长乐镇小昆村找寻登山的喜悦与轻盈；身着轻薄长跑训练服，置身2024北京马拉松感受万人奔跑的力量与畅快…… “时间都去哪了？”国家统计局近日发布的第三次全国时间利用调查公报显示，我国居民运动健身活动参与率为49.6%，比2018年提高18.7个百分点，其中包括跑步、登山、骑行、滑雪、冲浪、足球等众多户外运动。多位业内专家表示，户外运动已走向生活化、全民化，成为国民新的生活方式，形成一股新消费热潮。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部