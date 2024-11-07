人民网北京11月7日电 （记者王震）据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易（下同）进出口总值36.02万亿元人民币，同比（下同）增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值5.07万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。

2024年前10个月我国进出口主要特点：

一、一般贸易、加工贸易等进出口增长

前10个月，我国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的64.1%。其中，出口13.58万亿元，增长7.8%；进口9.51万亿元，下降1.2%。同期，加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%，占18.1%。其中，出口4.13万亿元，增长1.6%；进口2.4万亿元，增长8.3%。

此外，我国以保税物流方式进出口5.09万亿元，增长14%。其中，出口1.96万亿元，增长11.5%；进口3.13万亿元，增长15.7%。

二、对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长

前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口3.36万亿元，增长12.5%；自东盟进口2.31万亿元，增长3.8%；对东盟贸易顺差1.05万亿元，扩大38.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.64万亿元，增长1.2%，占12.9%。其中，对欧盟出口3.04万亿元，增长3.5%；自欧盟进口1.6万亿元，下降2.9%；对欧盟贸易顺差1.44万亿元，扩大11.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.01万亿元，增长4.4%，占11.1%。其中，对美国出口3.04万亿元，增长4.9%；自美国进口9694.8亿元，增长2.9%；对美国贸易顺差2.07万亿元，扩大5.8%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.91万亿元，增长6.7%，占5.3%。其中，对韩国出口8556.7亿元，下降0.8%；自韩国进口1.05万亿元，增长13.8%；对韩国贸易逆差1987.4亿元，扩大2.1倍。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，出口9.48万亿元，增长8%；进口7.46万亿元，增长3.9%。

三、民营企业、外资企业进出口增长

前10个月，民营企业进出口19.85万亿元，增长9.3%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口13.37万亿元，增长9.3%，占我出口总值的64.3%；进口6.48万亿元，增长9.3%，占我进口总值的42.6%。同期，外商投资企业进出口10.61万亿元，增长1.3%，占我外贸总值的29.5%。其中，出口5.77万亿元，增长1.9%；进口4.84万亿元，增长0.5%。国有企业进出口5.48万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口1.63万亿元，增长4.2%；进口3.85万亿元，下降2.3%。

四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口两位数增长

前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。同期，出口劳密产品3.48万亿元，增长3.2%，占16.7%。其中，服装及衣着附件9327.5亿元，增长0.7%；纺织品8295.2亿元，增长5.8%；塑料制品6155.8亿元，增长7.4%。出口农产品5875.3亿元，增长4.4%。

此外，出口钢材9189.3万吨，增加23.3%；成品油4915.6万吨，减少7.2%；肥料2590.2万吨，增加0.6%。

五、铁矿砂、煤和天然气进口量增加

前10个月，我国进口铁矿砂10.23亿吨，增加4.9%，进口均价（下同）每吨778.2元，下跌1.6%；原油 4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油 4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。此外，进口初级形状的塑料2394.9万吨，减少1.8%，每吨1.08万元，上涨0.1%；未锻轧铜及铜材460万吨，增加2.4%，每吨6.75万元，上涨10.7%。

同期，进口机电产品5.75万亿元，增长8.6%。其中，集成电路4556.2亿个，增加15%，价值2.24万亿元，增长13%；汽车57.7万辆，减少9.3%，价值2334.4亿元，下降13%。

(责编：王震、高雷)

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